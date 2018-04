Het milieu redden? Schaf de BPM af!

De maandagochtendblues wordt weggeblazen door dit schitterende bericht.

1992 was een slecht jaar. Niet omdat George H. Bush en Boris Yeltsin officieel bekend maakten dat de koude oorlog voorbij was, want dat was best puik nieuws. Maar, 1992 was ook het jaar waarin iets gruwelijks geboren werd, namelijk de BPM. De cynische belastingmaatregel ging overigens pas in op 1 januari 1993 en op dat moment betaalden we een extra 45,2 procent belasting over de bruto prijs van iedere personenauto.

Enige tijd later had de Europese Unie opeens het een en andere te zeggen over deze belastingmaatregel en betitelde deze min of meer als illegaal. Oops. ‘Gelukkig’ wist de overheid een mouw te passen aan het dreigende gapende gat in de begroting dat zou ontstaan door een complete afschaffing van de BPM. Lang leve de groene lobby! Onder het mom dat het goed zou zijn voor het milieu, werden leuke auto’s opeens extra zwaar belast middels de CO2-tax.

De gevolgen zijn niet uitgebleven. In de lijstjes van best verkochte nieuwe auto’s prijken steevast koekblikken uit het A- en B-segment. Amper wordt er privé nog een C-segmenter verkocht in ons land, laat staan een D-segmenter of hoger. En dat is balen, als je bijvoorbeeld een gezin hebt en af en toe met je kroost op stap wilt. Als een van de langste volkeren ter wereld passen die pubers namelijk helemaal niet achterin een Toyota Aygo.

Mede hierdoor (en oké, ook omdat mensen graag premium Duitsers rijden), is de import van gebruikte auto’s de afgelopen jaren geëxplodeerd. Na de eerste drie maanden van dit jaar staat de teller alweer op ruim 56.000 stuks. Doch dit alles heeft, op papier, een nadeel. Die importbakken worden deels gekocht als alternatief voor een nieuwe auto in Nederland, maar hebben over het algemeen een hogere uitstoot dan een splinternieuwe Müsli-bak. Ai, ai!

Volgens RAI Vereniging is er maar één oplossing voor dit probleem: volledige afbouw van de BPM:

Volledige afbouw van de BPM is de enige manier om import terug te dringen, nieuwverkoop te stimuleren en effectief invulling te geven aan het komende Klimaatakkoord.

Woorden die ons als muziek in de oren klinken, of niet?

Image-Credit: Geïmporteerde 911 via autojunk.