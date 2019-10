Jazeker, deze Jimny concurrent heet écht Waku Waku

Kun je met deze auto's ook pluchen aapjes winnen?

Wellicht niet voor iedereen bekend, maar er zullen (ietwat oudere) autobloglezers weemoedig worden bij het horen van de naam ‘Waku Waku’. Vor degenen die denken dat Freek Vonk het beste is wat de natuur is overkomen: neen! Dat was Waku Waku. Het werd van 1988 tot 2001 en was een quiz met gekke filmpjes over het dierenrijk.

Maar wat heeft het nu met auto’s te maken? Simpel, Daihatsu heeft namelijk het doek getrokken van vier knotsgekke concepts, waarvan eentje dus Waku Waku heet. Dat is overigens niet vreemd, want Waku Waku is een Japans begrip. Sterker nog, het programma was van origine Japans. Speciaal voor de Tokyo Motor Show die voor de deur staat, heeft Daihatsu wat nieuws klaarstaan. Het merk is in Nederland niet meer actief, maar toch wilden wij jullie deze vier wagentjes niet onthouden.

Waku Waku

De Waku Waku is een kleine crossover-SUV-achtige. Een beetje in de geest van de Daihatsu Terios, maar dan wat stoerder en vierkanter. Een soort Jimny tegenhanger, zo u wilt. Ook in Japan is dit autotype erg populair. De kans is dus vrij groot dat deze auto er ook daadwerkelijk gaat komen. Denk de gekke oranje details en de rare banden even weg en daar staat je Waku Waku.

Wai Wai

Deze doet nog het meest denken aan Japanse interpretatie van de Fiat Multipla. Nee, niet de beruchte doch geliefde lelijkerd, maar het origineel. Volgens Daihatsu is het een zeszitter en als we de afbeeldingen zien, klopt dat ook. We zijn alleen benieuwd hoe groot de inzittenden mogen zijn. Gelukkig heeft de Daihatsu Wai Wai een groot dak dat open kan.

Ico Ico

Kennen jullie de Cedric nog? Een auto van de Volkswagen Group die de toekomst op het gebied van mobiliteit liet zien. De Daihatsu Ico Ico doet dat ook. Het is een kleine box met wielen. De auto heeft geen stuurwiel of gaspedaal, het is enkel een autonome auto. De vierzitter is perfect om mee naar je werk te gaan: kun je je alvast op je laptop mail verwerken. En weer terug naar huis, lekker aan het bier.

Tsumu Tsumu

Ook de laatste concept heeft een dubbele naam. Het is een superguitig autootje. Als Pieter Post zijn naam (en show) verandert naar Victor Vuilnisman, dan is dit zijn auto. De Tsumu Tsumu is een klein bedrijfswagentje met een modulair laadplatform. Met name in dichtbevolkte gebieden zie je dit soort autootjes rijden in Japan. Volgens Daihatsu is de Tsumu Tsumu een voorbode op dat soort voertuigen voor in de toekomst.