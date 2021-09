Volvo V70 met 850.000 km heeft toepasselijke naam

We hebben weer een heerlijke high mileage hero te pakken, een niet totaal verrassende Volvo V70 2.5D occasion met een wel hele toepasselijke naam.

Kilometerstanden: er is veel over te zeggen. Het is vaak een indicatie van wat er met een auto gedaan is binnen x aantal jaar, maar hoe veel het echt betekent is afhankelijk van meer factoren. Heb jij een auto met een half miljoen maar er is geen boutje vervangen zonder dat te documenteren? Dan is het risico wellicht kleiner dan een auto met 250.000 km en weinig gedocumenteerd onderhoud. Noem het maar op.

High Mileage Hero

Er is echter een klasse auto waar de kilometerstand meestal boekdelen spreekt. Dan hebben we het over de hoogste regionen. De miljonairs. Die zijn meestal wel dusdanig ‘op’ dat er met prijzen gestunt wordt omdat dat nou eenmaal het risico is. Dan nog kan het meevallen. Dat wordt bewezen door in ieder geval het optische gedeelte van deze Volvo V70 occasion met enorm hoge kilometerstand.

Volvo V70 2.5D met 850.000 km

Laten we maar gelijk naar het magische getal gaan. De teller spreekt van 844.242 km, maar als de advertentie klopt is er sindsdien nog mee gereden: 847.965 km is volgens de advertentie het NAP-gecontroleerde aantal. De Volvo V70 occasion is van 2000 en dan kom je bij een jaarkilometrage van 40.380 km. Dat valt trouwens mee, het is dus vooral doorzettingsvermogen.

Millionaire Edition

Dat een Volvo V70 dit kan is niks nieuws en dat hij nog niet eens miljonair is kan ook tegen vallen. Hij is in ieder geval goed op weg. Wat wel leuk is: de advertentie spreekt van een Millionaire Edition, dus als je nog precies 152.035 km rijdt, is de naam erg toepasselijk. Wel vaag is dat we verder niks kunnen vinden van wat een Millionaire Edition nou precies is. Ook niet in de advertentie.

Staat

Laten we even de vage editienaam en de kilometerstand vergeten: wat koop je verder? Een Volvo V70 2.5D occasion uit 2000, dus. Ooit zat hier 140 pk in waarmee je 200 km/u kon aantikken. Uiteraard is het een 2.5 diesel die gekoppeld is aan een handgeschakelde vijfbak. Opvallend: hij is in best goede staat. Bij auto’s van deze leeftijd en helemaal met deze kilometerstand zie je vaak erg moe uitziend leder, doffe koplampen en allerlei rare schades en plekjes. Die vallen op deze Volvo V70 occasion erg mee.

Rijk uitgerust

Ook krijg je de bijzondere goudachtige lakkleur Moondust Metallic en een heus viertal aan pakketten: Elegance Line (lederen bekleding, lichtmetalen velgen), Estate Line (bagagenet, dakrails, automatische niveauregeling), Family Line (twee stoelen in de kofferbak die de verkeerde kant op staan: het is dus een zevenzitter!) en Winter Line (stoelverwarming(!), koplampsproeiers). Het klinkt bijna te goed om waar te zijn.

Deze lekker complete Volvo V70 occasion met een opschepwaardige kilometerstand mag namelijk mee voor 1.795 euro. Hoe cool is dat. Kopen doe je op de advertentie van de Volvo V70 occasion met 850.000 km.