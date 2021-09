Auto online overschrijven: dit moet je weten!

Alles over het online overschrijven van jouw nieuwe auto op jouw naam.

Auto’s koop je bij een autobedrijf of bij een particulier. Daar zitten natuurlijk een aantal verschillen tussen. Dan hebben we het over zaken als prijzen, garantie, aanbod, reviews. Maar het heeft ook nog eens invloed op wat praktische zaken. Vandaag focussen wij ons op het op naam zetten van een personenauto! En dan meer specifiek wanneer jij als consument een auto op je naam wilt zetten die je hebt gekocht via bijvoorbeeld Marktplaats bij een andere consument of via een autobedrijf die niet alles voor je gaat regelen.

We hebben het vandaag dus niet over autobedrijven die online voor jou het overschrijven regelen.

Toevallig hebben we op de redactie het afgelopen anderhalf jaar behoorlijk vaak een auto op naam moeten zetten. Er zijn diverse auto’s gekocht en verkocht. Veelal ook particulier onderling, dus zonder de tussenkomst van een autobedrijf.

Dat is op zich niet heel erg moeilijk, maar er zijn wel een paar punten waar je op moet letten.

Papieren kentekenbewijs betekent: postkantoor

Heeft de auto die jij over wilt schrijven nog een papieren kentekenbewijs? Ja, ze bestaan nog (daar kwam ik achter toen ik deze Lexus IS250 onlangs kocht). Dan kan je de auto helaas niet ‘online’ overschrijven.

Als jij nog zo’n mooi(!?) papieren kentekendocument hebt. Dan moet je naar een kentekenloket, RDW-balie of RDW-keuringsstation.

Gebruik deze twee opties om een locatie te vinden bij jou in de buurt

Vergeet niet om een ID-bewijs mee te nemen en zowel het originele Tenaamstellingsbewijs (Deel IB) en het Overschrijvingsbewijs.

Je krijgt 2 documenten na het overschrijven (kosten € 10,75,-). Een tenaamstellingsverslag met daarop de 1e 4 cijfers van de tenaamstellingscode + een vrijwaringsbewijs. Dit is het bewijs dat het voertuig niet meer op de naam van de vorige eigenaar staat. Dit heeft de verkoper nodig om bijvoorbeeld zijn verzekering stop te zetten of gewoon voor zijn eigen gemoedsrust.

Jammer maar helaas. Als je nu trots met een nostalgisch gevoel en je papieren kentekenbewijs bij het Postkantoor komt, krijg jij een kentekencard thuisgestuurd. (en de 2e 5 cijfers van de overschrijvingscode) Het papieren gedeelte (zoals overschrijvingsbewijs) heeft na het eerstvolgende overschrijfmoment geen functie meer. Weg romantiek (en weg is het vieze en onhygiënisch vodje, dat ook).

Heb jij nu een auto met een papieren kentekenbewijs en hou je die gewoon, maak je dan geen zorgen. Dat is voorlopig nog prima! Pas bij overschrijven van het eigendom wordt het verplicht een kentekencard.

Voorwaarden voor overschrijven van een kenteken

Er zijn een aantal eisen waaraan je moet voldoen als je een auto op je naam wilt zetten.

Ben je oud genoeg? Dit betekent minimaal 18 jaar. (Ja voor brommers geldt 16 jaar), dit toon je aan door een geldig identiteitsbewijs waar je BSN op staat. Heel gek, je hoeft geen rijbewijs te hebben om een auto op je naam te hebben. Na het overschrijven moet de auto verzekerd zijn (dat is lastig zonder rijbewijs). Verzekeringsplicht vervalt wanneer en zolang de auto geschorst is. (dit kan ook online door in te loggen bij RDW.nl) Dan mag de auto natuurlijk ook niet meer op de openbare weg geparkeerd staan of rijden. Natuurlijk heb je de kentekencard van de auto nodig en de tenaamstellingscode, 9 cijfers in totaal. Je kunt alleen op je eigen naam overschrijven. Met andere woorden, je kan niet de auto voor je moeder ophalen en op haar naam zetten, dat zal ze echt zelf moeten doen.

Hoe werkt online overschrijven?

Om online over te schrijven heb je een aantal zaken nodig

Een Apple of Android telefoon met NFC lezer. In de praktijk betekent dit een Iphone 7 of nieuwer en Android versie 6.0 of hoger.

Een GELDIG (dus niet verlopen) identiteitsbewijs met een chip. Alle paspoorten en identiteitsbewijzen bevatten die chip, rijbewijzen pas vanaf 2014.

Een Digid app op je telefoon, waarbij de ID-Check is gedaan.

De kentekencard en de tenaamstellingscodes

Uit bovenstaande blijkt dat enige voorbereiding dus noodzakelijk is. De voor de hand liggende tip is dus om ook verkoper te vragen of hij alles heeft en zelf ook je zaken voor afreizen naar de verkoper op orde te hebben.

Hoe voeg ik ID-check toe?

Zet de NFC-lezer op uw telefoon aan (NFC staat standaard aan op iPhones) Open de DigiD app Klik op het menu linksboven in de app Vervolgens Klik je op ID-check Klik op ‘Bevestig’ Voer uw pincode in Houd uw identiteitsbewijs tegen de achterkant van uw telefoon Via de app wordt gecontroleerd of het document van u is en geldig is. Klopt dit allemaal dan ziet u in de DigiD app een groen vinkje bij ID-check.

En nu het moment dat je online gaat overschrijven

Als eerste ga je op je telefoon in de browser naar RDW.nl.

Daar zie je het kopje ‘Direct bij ons regelen’ en kies je voor kenteken overschrijven.

Vervolgens kies je voor ‘zo werkt online overschrijven.

Vervolgens klik je op de rode balk waarin staat ‘Voertuig overschrijven’

Je wordt dan naar de Digid app geleid

Daar log je in

Vervolgens doorloop je de gevraagde stappen en betaal je via iDeal de kosten voor het overschrijven

Tijdens het proces word je ook gevraagd naar een e-mail adres waarop je een aantal e-mails ontvangt. Of dit niet handiger kan? Ja vast wel. Maar helaas je bent tijdens het proces ook afhankelijk van de e-mails die je moet binnenkrijgen. Zorg daarom dat je meer dan 5 minuten tijd hebt voor het overschrijven! (tip: check ook je spam als een mail niet direct binnenkomt)

Pas in de 3e e-mail zit een link naar het vrijwaringsbewijs. Dit kan je downloaden en doorsturen (of bijvoorbeeld whatsappen) naar de verkopende partij. Hier hebben ze recht op!

In de 3e mail zit ook een link naar het tenaamstellingsverslag met daarop de 1e 4 cijfers van jouw nieuwe tenaamstellingscode. Die heb je nodig bij eventuele verkoop later.

Als dit online proces afgerond is krijg je enkele dagen later op je thuisadres (op het van jou bekende adres ) post. Daarin zit een kentekencard op jouw naam en de laatste 5 cijfers van de tenaamstellingscode.

Het is echt niet zo heel moeilijk dat online overschrijven. Als je maar je zaken op orde hebt. Twijfel je nog vooraf. Schroom dan niet om RDW.nl te raadplegen.

De dooddoener van de dag. Als je online wilt overschrijven, doe dat dan met je eigen telefoon (Digid app weet je nog) en zorg dat je ook echt online kan!

Dus niet hopen dat er ergens Wifi is. Gewoon zorgen dat je een goede databundel hebt (en een volle telefoonaccu).

Andere praktische informatie rondom overschrijven

Vergeet niet de verzekering VOORAF te regelen. Want je gaat waarschijnlijk direct met de auto rijden na het overschrijven, dus wettelijk ben je verplicht om dan in ieder geval de auto WA verzekerd te hebben.

Voor het overschrijven moet je waarschijnlijk eerst de auto betalen. Bedenk goed hoe je dit gaat doen en op tijd! Veel kan online, maar niet alles kan op het moment dat jij het wilt voor het bedrag dat jij en koper in gedachten hebben.

Je daglimiet verhogen om geld over te schrijven duurt vaak enkele uren. Dus dit kan bij veel banken niet wanneer je voor de deur staat bij de verkoper.

De verkoper kan je wellicht ook een betaalverzoek sturen (tikkie bijvoorbeeld). Maar zoek dan samen wel uit of daar bij de bank van de verkoper geen limiet aan zit. Kleine hint. Een tikkie van € 10.000,- bestaat niet ;-)

Denk direct ook aan zaken als omzetten / aanzetten van je parkeervergunning. De eerste ochtend na aankoop wakker worden met een prent onder je voorruit is ook zo zuur.

Met al deze informatie moet het dus een fluitje van een cent zijn om jouw op Marktplaats gevonden nieuwe trots op jouw naam te zetten!

Dan is het nu in de comments tijd voor anekdotes van Autobloglezers. Wie heeft het mooiste ‘overschrijf verhaal’?

bron: RDW.nl

Hoofdfoto: Een BMW 535d op Marktplaats, ideaal om online over te schrijven.