Taycan verpulvert record van eh, Porsche, op Nürburgring

Benieuwd wat Elon Musk hiervan zal vinden.

We hebben weer een ouderwets Nürburgring-record voor je. Uiteraard is het er eentje van Porsche. Daar zijn wij heel erg blij mee. Tegenwoordig zien we dat op internet veel te veel de nadruk komt te liggen op dragraces.

Iedereen heeft tegenwoordig een enorm korte aandachtsspanne, dus is een dragrace net te doen voor de ADD-er in kwestie. Porsche doet ook zijn best om de video’s zo kort mogelijk te houden.

Hun laatste record is een Porsche Taycan die het ronderecord verpulvert, voor elektrische auto’s welteverstaan. Dat stond op naam van, eh, Porsche! Destijds reed in 2022 een Porsche Taycan Turbo S een tijd 7:33. Dat is uiteraard al bloedsnel.

Porsche Taycan verpulvert record

Porsche verpulvert het record met wederom een Taycan. We zeggen verpulvert omdat de nieuwe tijd VEEL sneller is. Coureur Lars Kern deed er namelijk slechts 7:07.55 over. En nee, dat was niet een do-or-die rondje waarbij hij heel veel risico nam, als ware hij Max Verstappen in Monaco (of Jeddah). Nee, hij reed zelfs meerdere ronden die nauwelijks langzamer waren.

Uiteraard doet Porsche heerlijk geheimzinnig over de auto in kwestie. Ze spreken zelf van een ‘voorserie Taycan’, maar niet specifiek over welk model het betreft. Er gaan al langer geruchten over een Porsche Taycan Turbo GT (in de lijn van de Cayenne Turbo GT, zeg maar) en volgens diezelfde geruchten zou de auto meer dan 1.000 pk onder de kap hebben.

Taycan facelift op komst

Ter referentie, de rondetijd van 2022 betrof een Taycan Turbo S met het optionele Tequipment Performance-pakket met ultraplakkerige semislicks. Die auto is voorzien van 761 pk en dus bij lange na geen stakker te noemen. Dit nieuwe model zal dus zeker veel meer in huis hebben.

De eerste beelden kun je op de foto’s en de video zien, maar Porsche geeft aan de vollegide ‘Ringvideo in maart up te loaden. Dan gaan we er gemakshalve ook vanuit dat we de dan meer informatie over de auto krijgen. De Tacyan gaat al een tijdje mee, dus we verwachten naast de Turbo GT een facelift waarbij alle modellen een opfrisbeurt krijgen.

Meer lezen? Deze 11 EV’s kunnen het snelste laden!