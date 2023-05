Dit is de duurste Volvo C30 van Nederland

Deze Volvo C30 is heel dik, maar je moet er wel erg diep voor in de buidel tasten.

Als je een occasion zoekt die net even wat anders is maar je ook niet al te gek wil doen, is de Volvo C30 een hele leuke optie. De C30 heeft een uniek design, hij wordt mooi oud, het is een degelijke auto en je kunt ze voor schappelijke prijzen op de kop tikken. Dat laatste geldt echter niet voor dit rode exemplaar. Dit is namelijk de duurste Volvo C30 van Nederland.

We zullen maar meteen met de deur in huis vallen: deze 13 jaar oude Volvo C30 kost je bijna €30.000. Om precies te zijn staat de auto op Marktplaats te koop voor €29.899. Dat is een hoop geld, want voor dat bedrag heb je bijvoorbeeld ook een Audi RS3 van de eerste generatie.

Het is wel een heel tof exemplaar, dat mag gezegd worden. Het is namelijk de T5, met R-Design-pakket. Dikker wordt een C30 niet. Het betreft ook de facelift, waarmee je kunt rekenen op 230 pk. In de kleur rood is het ook een flitsende verschijning.

Dikke uitvoering of niet, alsnog is 30 mille heel veel geld voor een C30. Vanwaar deze hoge vraagprijs? Je had het misschien al geraden, maar antwoord zit ‘m in de kilometerstand: deze Volvo C30 heeft nog maar 2.989 km op de teller staan en is daarmee nog fabrieksnieuw.

Gek genoeg is het niet eens de C30 met de laagste kilometerstand op Marktplaats. De C30 met 354 km op de klok, waar we vorig jaar al over schreven, staat namelijk ook nog steeds te koop. Dat is met een vraagprijs van €28.900 de op één na duurste Volvo C30 van Nederland.