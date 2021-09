Volvo wordt het meest deugende jongetje uit de klas

Sterker, Volvo is inmiddels al bijna het meest deugende jongetje uit de klas. En dat ligt heus niet alleen aan de maximum topsnelheid van 180 die hun modellen nu nog maar halen…

Je kunt ervan vinden wat je wil, maar feit is dat er een grote verandering aan zit te komen op automotive gebied. Fossiele brandstoffen moeten eruit en elektra erin. Of waterstof, al ligt die techniek een beetje achter op de batterij-wagens.

Ook Volvo ontkomt er niet aan. Sterker, het merk lijkt het idee van deugen helemaal te hebben omarmd en komt met een plan dat verder gaat dan alleen benzine bannen. En ook de begrensde top van 180 is niet genoeg. Nee, Volvo gaat namelijk op de vegan-toer.

Volvo houdt van mensen, maar ook van dieren

Volvo staat al jarenlang bekend als een merk dat het beste voorheeft mijn zijn inzittenden. Veiligheid is goed voor de mens, dus Volvo’s zijn veilig. Maar nu blijkt dat Volvo het ook goed voorheeft met de diertjes.

Daarom stopt het merk -in elk geval op de elektrische modellen- met het leveren van lederen onderdelen. Je leest het goed, bij Volvo kun je binnenkort geen lederen zetels meer bestellen. Als dat niet deugend is, weet ik het ook niet meer!

Maar wacht. Dieren zijn juist vies, zegt Volvo

De keuze om geen leer meer te leveren in de elektrische modellen na de C40 Recharge is overigens niet alleen gemaakt uit dierenwelzijn. Nee hoor, ben je mal? Sterker, volgens Volvo zijn dieren juist vies en moeten er minder van komen… Snap jij het nog?

Wellicht begrijp je de logica als je leest wat Volvo er zelf over zegt.

Het besluit om geen leder meer toe te passen in nieuwe Volvo-modellen is ook ingegeven door zorgen over de negatieve impact van veehouderij op het milieu, onder meer door ontbossing. De veestapel is naar schatting verantwoordelijk voor ongeveer 14 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit – het merendeel daarvan is afkomstig van de veehouderij. Volvo, vindt dieren vies en levert daarom geen leder meer

Duidelijk. De dieren zelf zijn niet vies, maar de manier waarop ze gekweekt worden kan niet door de beugel. En daarom gaat Volvo dus volledig op de vegan-toer. Helder!

Deugend of niet, ze doen wél wat

En dan nu tot de moraal van het verhaal, althans volgens ondergetekende. Die vindt het namelijk prima dat Volvo besluit nog meer te gaan deugen en geen leer meer te gaan gebruiken.

Want hoe je het wendt of keert, de bio-industrie is niet fraai. Is het niet vanwege het eerder genoemde milieu-effect, dan is het wel vanwege het leed dat veroorzaakt wordt bij die miljoenen kippen, koeien, varkens, schapen en andere viervoeters/gevleugelden. Als een merk als Volvo daar iets aan wil doen, is dat geen slechte zet.

Overigens, met de technieken van nu, moet er best een goed alternatief te vinden zijn voor echt leer.

Zolang het maar niet zo plakt als dat skai van vroeger!