Definitief: elke nieuwe Volvo op 180 begrensd

Vanaf nu zijn alle nieuwe Volvo’s op 180 km/u begrensd.

Sommige dingen kun je zien aankomen, maar voelen toch een beetje vreemd. Het moment dat je ouders je op kamers sturen en het moment dat je vriendin ‘even tijd voor haarzelf nodig heeft’. Je weet dat het gaat gebeuren en toch is het een schok.

180 km/u

Daar komt nu een momentje bij. Volvo begrenst vanaf nu alle auto’s op 180 km/u. Het doel van Volvo is om de veiligheid te verbeteren en het aantal verkeersdoden te reduceren naar nul. Deze maatregel is onderdeel van een integraal plan om auto’s veiliger te maken. De Volvo V60 was de eerste (moderne) Volvo die niet harder kan dan 180 km/u, vanaf nu geldt het voor alle Volvo’s.

Veiliger

Volvo ziet het als haar taak om de auto’s alsmaar veiliger en veiliger te maken. Met het begrenzen van de topsnelheid, kon Volvo rekenen op behoorlijk wat controverse. Het beperkt immers de vrijheid van de bestuurder.

In Nederland zullen we het verschil niet direct merken, maar in Duitsland wordt dergelijke betutteling niet door iedereen op prijs gesteld. Volvo vindt de levens die gered kunnen worden belangrijker dan de potentiële klanten die verloren gaan met deze maatregel.

Effect

Volgens Volvo is het echter de enige manier. Alle getroffen veiligheidsmaatregelen in Volvo’s, zowel actief als passief, hebben boven de 180 km/u niet zoveel veel effect als daaronder. Daar valt wat voor te zeggen. We zijn echter benieuwd hoeveel chiptuners komen met aanbiedingen om de begrenzer er weer af te halen.

Care Key

Daarnaast introduceert Volvo een speciale sleutel: de Care Key. Hiermee kunnen de eigenaren de mogelijkheden van hun Volvo nog verder beperken. Dat kan handig zijn als je je auto uitleent aan je kleine neefje die net zijn rijbewijs heeft gehaald. Wellicht is een strippenkaart voor de bus nog dan veiliger. Die gaat sowieso maar 80.

Dan is het nu aan u, de trouwe lezer. Vinden wij dit heel erg? Want eerlijk is eerlijk: 180 km/u is een serieuze snelheid in Nederland. Dus waarschijnlijk komt 95% er niet eens proefondervindelijk achter dat zijn of haar Volvo begrensd is op 180 km/u. Of is het (weer) een vrijheid beperkende maatregel en is het aan de bestuurder? We horen het graag, in de comments!

Van boven naar beneden, Volvo’s die aanzienlijk harder gaan dan 180 km/u (op eentje na):

Volvo 850 T-5R ’95

Volvo 242 GT ’78

Volvo S60 R ’04

Volvo V70 R AWD ’99

Evolve S40 SEMA Concept ’04

Volvo 8900 ’01

Volvo C70 T5 ’98



nu al heimwee naar toen Volvo’s nog mochten racen..