Volvo XC40 Recharge krijgt een gezonde opfrisbeurt

Hoewel het design nog altijd bij de tijd oogt, gaat de Volvo XC40 al weer even mee en dus is het tijd voor een update.

2017. Dat was het jaar dat de XC40 op de markt kwam. En dat is toch alweer vijf jaar geleden. Oftewel, hoog tijd voor een feestlift! Volvo introduceert vandaag een update voor de XC40 en introduceert ook de C40 met een single motor voor de globale markt. Laatstgenoemde kenden we al een paar weken. Met een single motor ligt de vanafprijs van de C40 op 46.495 euro.

Volvo heeft wat elementen op de C40 op de XC40 Recharge geplakt. Met onder andere een nieuwe voorbumper en de grille zonder frame lijken de auto’s wat meer op elkaar. De achterkant kreeg klaarblijkelijk de minste aandacht met deze update. Kudos als je de verschillen kunt vinden. Lijk net een spelletje zoek de verschillen.

Daarnaast zijn er de gebruikelijke frutsels die komen met een facelift. Oftewel, nieuwe velgen en keuze uit nieuwe exterieurkleuren voor de auto. In het interieur is nu keuze uit een nieuwe stof als alternatief op leder. Het soort stof dat je ook kiest op een bank, maar in dit geval in de XC40 is gestopt. Maakt het lekker huiselijk nietwaar.

Naast een reeks foto’s heeft Volvo ook een video gedeeld van de XC40 update met onder andere de nieuwe kleur Sage Green. Kun je met je groene Volvo zonder leder naar de biosupermarkt rijden om ingrediënten te halen voor vegan recepten.