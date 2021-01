Jenson Button gaat na twintig jaar terug naar Williams - Autoblog.nl

Jenson Button begon zijn carrière ruim twintig jaar geleden bij het Williams F1-team, nu keert hij terug in een andere rol.

Terug naar waar het allemaal begon; zo zou je de volgende carrièrestap van Jenson Button kunnen omschrijven. Zijn allereerste race was namelijk de GP van Oostenrijk voor het Williams F1-team. Hij maakte de race niet af en moest na 21 ronden opgeven vanwege een defecte motor, maar bij zijn tweede race, de GP van Brazilië, was hij succesvoller. Hij eindigde negende en werd daarmee destijds de jongste Brit die in de Formule 1 punten scoorde. Lang bleef hij niet plakken bij Williams, het jaar daarop racete hij bij Benetton. Zijn succesvolste jaar was dat van 2009, waarbij hij met Brawn GP wereldkampioen werd. Zijn Formule 1-carrière eindigde in 2017, toen hij bij het McLaren-team werd vervangen door Lando Norris.

Alhoewel, eindigde; dat klopt niet helemaal meer. Williams F1 maakt namelijk bekend dat Button terugkeert bij het team. Hij gaat niet meer achter het stuur kruipen, in plaats daarvan wordt hij Senior Advisor voor het team. Deze keer blijft hij ook langer dan een jaartje plakken, Williams heeft het over een overeenkomst voor meerdere jaren. Hij gaat het team adviseren en assisteren en gaat coureurs ondersteunen. Daarnaast zal hij in 2021 bij enkele GP’s aanwezig zijn en de media- en marketingevenementen van het Formule 1-team ondersteunen.

Ik ben heel erg blij om weer te kunnen zeggen dat ik voor Williams ga werken. Toen ik 19 was, was het een moment dat mijn leven veranderde. Ondanks dat dat meer dan twintig jaar geleden was, voelt het alsof ik eigenlijk nooit ben vertrokken. Sir Frank Williams toonde vertrouwen in me, waar ik hem eeuwig dankbaar voor zal zijn. Er is veel werk dat nog gedaan moet worden, maar ik twijfel niet dat de toekomst van het team ongelofelijk glansrijk is. Jenson Button, nieuwe adviseur van Williams F1.

De nieuwe Williams-CEO Jost Capito zegt de komst van Button te zien als een positieve stap voor het team, waarmee Williams ‘zowel op het circuit als daarbuiten’ een stap naar voren kan zetten. Button blijft nog wel bij Sky Sports F1 als expert analyst.