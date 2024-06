Volvo XC90 gaat er vandoor bij alcoholcontrole en crasht

Altijd een goed idee: vluchten voor de politie als je onder invloed rijdt.

Volvo-rijders hebben een aanzienlijk betere naam dan bijvoorbeeld BMW- of Audi-rijders. We willen niet zeggen dat dit vooroordeel onterecht is, maar zoals altijd zijn er uitzonderingen. Een XC90-rijder heeft het imago van keurige Volvo-rijders niet geholpen met een paar minder slimme acties.

Dat blijkt uit een bericht van Verkeerspolitie Oost-Nederland. Zij waren het afgelopen weekend druk bezig met alcohol- en drugscontroles. Dat was niet voor niks, want er werden in Overijssel 39 mensen betrapt op rijden onder invloed. Een aantal van hen was zo slim om er vandoor te gaan, waarmee ze zichzelf alleen maar verder in de nesten werkten.

Een Volvo-rijder spande de kroon. Die ging er ook vandoor, wat sowieso nog nooit goed heeft uitgepakt. De politie zette de achtervolging in, maar de Volvo reed vervolgens pardoes tegen een paal. Dit resulteerde niet alleen in materiële schade, de passagier moest onderzocht worden in het ziekenhuis. Ook bij Volvo’s zijn er grenzen aan de veiligheid.

Wat de Volvo-bestuurder in zijn of haar bloed had vermeldt de politie niet, maar het gedrag doet vermoeden dat de persoon in kwestie niet geheel nuchter was. Hij of zij is in ieder geval aangehouden.

Foto’s: Verkeerspolitie Oost Nederland