Cupra Born VZ – test en video

Ein-de-lijk: de Cupra Born VZ moet één van de eerste elektrische GTI’s zijn.

In het eerste coronajaar reisden we per auto richting Wolfsburg voor onze eerste kennismaking met de VW ID.3 (het zustermodel van de Cupra Born). Een achterwielaandrijver met 204 pk, maar ook met een zware elektrische aandrijflijn, dus we verwachten geen vuurwerk en we kregen het ook niet.

Ook de Cupra Born kreeg de relatief brave 204 pk aandrijving, hoewel er later een versie kwam met 231 pk. Bij beide merken gooiden we het balletje op: het MEB-platform biedt ruimte aan een motor op de vooras. Zou er geen lekker bommetje met vierwielaandrijving kunnen komen? Helemaal dicht ging die deur niet en er zijn ook exemplaren met een motor op de vooras geweest.

Toch kwam er nooit een hetere versie van de Born (of ID.3), tot nu dan. Het recept is nog lekkerder dan we hadden kunnen bevroeden. In plaats van een extra motor (die zo’n 60 kg gewicht toegevoegd) stuurt de Cupra Born VZ uit deze test alle power naar de achterwielen.

De vermogenssprong ten opzichte van de vorige topper is ook significant: er komt maar liefst 40% bij. Totaal heeft de Cupra Born VZ 326 pk en 545 Nm ter beschikking. Het is goed voor een sprint naar de 100 in 5.6s en een topsnelheid van 200 km/u. Het zijn geen recordwaardes voor een EV, maar wel absoluut hothatch waardig.

Hoe stuurt de Cupra Born VZ

De accu zorgt voor een laag zwaartepunt en de aandrijving gaat naar de achterwielen. Je zou kunnen stellen dat de basis goed is, maar we hebben inmiddels genoeg EV’s gereden die qua rijgedrag tegenvallen. Niet de Born, hoewel we straks ook wel wat nadelen van de hete Spanjaard kunnen benoemen.

Om van een reguliere Born een Born VZ te maken, is er op dynamisch gebied wel wat aangepakt. Het remgevoel is verbeterd, hoewel er nog steeds een zweem van zomperigheid aanwezig is tijdens regeneren.

Nieuwe dempers en veren worden gecombineerd met nieuwe instellingen voor de kleppen in de dempers. Vernieuwde stabilisatoren maken het plaatje samen met de Dynamic Chassis Control (DCC Sport) af.

Samen met het gestegen vermogen (en koppel) brengt het onderstel veel: de Cupra Born VZ laat zich heerlijk door bochten smijten. Alle 340 paardenkrachten en 545 newtonmeters worden op de achterwielen afgevuurd en dat merk je. Het stuur blijft vrij van aandrijfreacties en eventueel onderstuur is met het gaspedaal (deels) op te lossen. In de basis wil de Cupra Born VZ best roteren in de bocht, bijvoorbeeld ook door met de lastwissel te spelen. Er is echter ook een groot maar…

Zijn er nog minpunten

Op het 12,9” grote centrale scherm is er een mogelijkheid om het ESC in diverse standen te zetten. In ESP Sport laat de Cupra Born VZ nauwelijks wielspin, laat staan laterale slip van de achterwielen toe. Tijd om voor de optie ESC Off te gaan. Die mag je alleen kiezen als de Cupra Born VZ stilstaat, dus dat belooft wat.

Eigenlijk belooft het te veel, want Off is het ESC zeker niet in deze stand. Vloer het gaspedaal met enigszins ingestuurde voorwielen en de Born VZ regelt subiet het vermogen terug. Een donut maken, forget it. Niet dat het belangrijkste is, maar ook bij uitaccelereren van hairpins wordt de Born VZ behoorlijk in toom gehouden. De hoop om met een licht uitwaaiende achterkant van de Born VZ de bergen rond Barcelona aan te vallen vervloog tamelijk rap.

Alleen door heuvel af op glad asfalt de boel te provoceren, laat de elektronica zich even foppen. Een aanrader om dit te proberen is het overigens niet, want de ESC ingreep die volgt is hard en vindt plaats als jezelf ook tegenstuurt. Dat maakt de rit toch nog spannend.

Killer features

Ondanks dat digitale nannies niet helemaal uit kunnen, is de Born VZ een vermakelijke auto om te rijden. Als je de droom op epische drifts laat varen, dan blijft een lekker sturende elektrische hothatch over. Sowieso heeft de Born VZ (op droog) bakken met grip en kan je de 340 pk lekker aan het werk zetten.

De styling en vooral de stylingdetails van Cupra zijn sterke punten. Koperen accenten, aparte kleuren, sportieve uitstraling: of je er van houdt of niet, het is in ieder geval wel modern.

Alternatieven

De MG 4 XPower heeft wel het vermogen (mits de accu vol genoeg is), maar mist de uitstraling en dynamische kwaliteiten. Hetzelfde geldt voor de Volvo EX30 (en zijn klonen), met alleen vermogen kom je er niet. Of de Tesla Model 3 Performance een concurrent is hangt af van de dagprijzen, die weer afhangen van het humeur van Tesla CEO Elon Musk.

Conclusie

Een elektrische auto met sportief randje: je zou verwachten dat er meer zijn. De meeste EV’s hebben tenslotte genoeg vermogen, maar met alleen een hoop PK’s ben je er niet. De Cupra Born VZ stuurt lekker, heeft een fijne frisse en moderne uitstraling, is rap genoeg en komt ver genoeg. Als de prijs nog een beetje schappelijk is, dan is de Cupra Born VZ een aanrader voor wie de benzine-hothatch ontgroeid is.