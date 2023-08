Volvo XC90 in tweeën na gigantische klap op A12

Een grote SUV als de Volvo XC90, in twee stukken na een crash op de A12. Het gebeurde na een eenzijdig ongeval op de A12

Soms heb je van die klappen dat je denkt: hoe dan? Dat is bijvoorbeeld hier het geval, met een eenzijdige ongeval van de Volvo XC90. Hoe vervelend zo’n incident dan ook is, het is een gratis reclame voor Volvo als het gaat om de veiligheid van de auto. Als je de beelden ziet vrees je het ergste, echter wist de bestuurder op eigen kracht uit de auto te komen.

Bovendien werden de hulpdiensten automatisch gewaarschuwd, omdat de auto er zelfstandig een noodmelding uitdeed middels een E-call. Daarbij krijgt de meldkamer de locatie van het voertuig doorgegeven, waardoor hulptroepen zo snel mogelijk ter plaatse kunnen komen. Dat verloopt sneller dan een voorbijganger die pas dan 112 alarmeert. Top spul dus.

Het ongeval gebeurde omstreeks 23:00 uur gisteravond. In eerste instantie dachten de hulpdiensten dat er twee voertuigen bij het incident betrokken waren. Later zagen ze pas dat de Volvo XC90 door de impact in tweeën was gespleten.

De automobilist was van de weg geschoten en tegen een boom geklapt. Het voorste gedeelte van de auto lag in de berm, het achterste gedeelte op de A12 tegen de vangrail.

Ondanks het feit dat de bestuurder op eigen kracht uit de auto kon komen is de persoon met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Brokstukken lagen over tientallen meters verspreid. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

Saillant detail is het blikje bier dat werd aangetroffen in de auto. Het geeft een vermoeden, maar de politie heeft hier verder geen uitspraken over gedaan. Een berger heeft de wrakstukken meegenomen.

Foto’s: Persbureau Heitink