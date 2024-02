Autoblog Garage: introductie Volvo XC90 duurtester

Eindelijk: een dikke Volvo in de Autoblog Garage!

Het zal jullie misschien verbazen, maar dit is het allereerste Autoblog Garage-artikel over een Volvo. Weliswaar had @martijngizmo in het verleden een V50 T5, maar die heeft nooit de hoofdrol gespeeld in een artikel. Daarom is aan onze nieuwe duurtester de eer om de primeur te pakken.

We willen graag aan jullie voorstellen: de Volvo XC90. We horen jullie denken: is die nog relevant, nu de EX90 er is? Nou, daar gaan we tijdens deze duurtest achter komen. Feit is in ieder geval dat de XC90 nog steeds leverbaar is, naast de nieuwe EX90 (waarvan de eerste overigens nog geleverd moet worden in Nederland).

Plug-in hybride

De Volvo XC90 is op dit moment alleen nog maar als plug-in hybride te bestellen, dus dat is ook de variant die we nu in de Autoblog Garage hebben. Officieel heet deze versie de T8 Recharge AWD. Onder de kap is een 310 pk sterke viercilinder te vinden. De elektromotor lilt het systeemvermogen naar 455 pk. Niet verkeerd voor een zevenzits gezinsauto.

Wat het elektrische gedeelte betreft: de XC90 T8 Recharge heeft een accu met een capaciteit van 18,8 kWh, waar je volgens de WLTP 69 km elektrische mee kan rijden. Als je meer wil dan dat zul je toch echt de EX90 moeten kiezen.

Uitrusting

Over de uitrusting van onze Volvo XC90 duurtester hebben we niks te klagen, want alles zit er op en aan. Het betreft de Ultimate-uitvoering, die standaard al rijk uitgerust is. Deze uitvoering ga je overigens niet terugvinden in de configurator, want de topuitvoering heet nu Ultra in plaats van Ultimate. Dat je het even weet.

In deze uitvoering is de XC90 standaard onder meer voorzien van Pilot Assist, alle veiligheidssystemen die je maar kunt bedenken, zowel voor als achter stoelverwarming, Full-LED koplampen met adaptieve bochtenverlichting, een head-up display en een schuif-/kanteldak. De derde zitrij is ook standaard.

Om de uitrusting helemaal compleet te maken zijn er nog een aantal opties aangevinkt. De belangrijkste daarvan zijn luchtvering (€2.470) en een Bowers & Wilkins-audiosysteem (€3.110), wat het standaard Harman Kardon-systeem vervangt. Naast deze luxe hebben we ook nog een hele praktische optie: een trekhaak.

De XC90 is standaard uitgevoerd in Thunder Grey Metallic, maar deze auto heeft net een andere tint grijs (Platinum Grey Metallic), wat ook weer €1.295 heeft gekost. De exterieurkleur is niet heel spannend, maar het interieur is wel heel lekker uitgevoerd, in geventileerd nappaleder in de kleur Blond en Charcoal. Als je hier voor kiest krijg je ook meteen houtinleg en zo’n fraaie kristallen pookknop.

Prijskaartje

Aan al dat moois heeft wel een prijs. Als we onze Volvo XC90 duurtester zelf hadden moeten betalen, zou dat €113.822 gekost hebben. En dan hebben we nog geluk dat het een plug-in hybride is. Of deze oude Volvo – want dat is het toch wel een beetje – z’n geld waard is? Dat laten we weten naarmate we duurtester wat langer aan de tand gevoeld hebben.

