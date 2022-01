Toyota gaat je auto drie keer opnieuw maken

Toyota heeft een interessant duurzaam idee bedacht waar we warmer van worden dan elektrische saaimobielen.

De autowereld is flink bezig zichzelf een duurzamer imago aan te meten. Het is namelijk een vijandige wereld aan het worden voor het luxe individueel vervoer, dat ons de afgelopen eeuw zoveel gebracht heeft in Europa. In Nederland was dat al een tijdje zo, maar ook in bijvoorbeeld Frankrijk nemen de wokies de auto steeds ernstiger onder vuur. Veel merken proberen dit te counteren door EV’s te bouwen en sommigen geloven nog in de waterstofauto.

Oude auto’s zijn extreem goed voor het milieu

Een misschien wel veel belangrijker aspect van duurzaamheid in auto’s, is hoe lang ze meegaan. Er is eigenlijk niks duurzamer dan een auto die heel lang op de weg blijft rijden. Daarom zou ik er dan ook persoonlijk voor willen pleiten dat de overheid iedereen die een rode coupé uit 1984 rijdt, extra geld betaalt als bedankje voor het redden van het milieu. Onder de streep is dat immers veel milieuvriendelijker dan een nieuwe EV kopen die na tien jaar op is.

Agustín Martín

Toyota is ook aangeslagen op dit idee. De Japanners hebben een plannetje bedacht om in het Verenigd Koninkrijk auto’s tot twee keer toe te ‘herbouwen’ in hun levenscyclus. Dit kunnen ze doen via submerk/mobiliteitsplatform Kinto. Toyota’s Britse eindbaas met de typisch Britse naam Agustín Martín, zegt dat het ‘herbouwen’ van de auto’s in de fabriek in Burnaston na de eerste drie jaar en na de tweede drie jaar van het leven van de auto zou moeten plaatsvinden. De fabriek in Burnaston maakt de Corolla voor onder andere de Britse markt. Na drie levenscycli kunnen de auto’s dan op een efficiënte manier gerecycled worden.

Logistieke nachtmerrie?

Nou is dat laatste natuurlijk helemaal niet nodig, want een echte Toyota kan na die eerste tien jaar nog makkelijk twintig jaar door. Hoe dat voor Toyota’s met batterijen gaat zijn, is natuurlijk een tweede vraag. Op zich is het een interessant idee van Toyota. Doch als het niet om leasebakken zou gaan, voorzien we wel dat het een logistieke nachtmerrie kan worden om oude auto’s terug naar de fabriek te halen. En na drie respectievelijk zes jaar, lijkt dat ook een beetje overbodig. Als het nou na tien jaar zou gebeuren, met wat updates in de navigatie en dergelijke…Maar ja, dan is de economische waarde voor de fabrikant natuurlijk al zo goed als vervlogen.

Wat denk jij van dit proefballonnetje? Potentie, of meteen kapot prikken?