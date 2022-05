Voor 1.800 euro bekladt BMW je M4 met permanent marker

BMW heeft een leuke deal voor je bij het kopen van een M4: betaal hen 1.800 euro voor het ‘M Graphic’ pakket en jij krijgt wat lijntjes die erop zijn geklad met een permanent marker.

Elke keer als we het hebben over ‘extra personalisatie’ bij automerken, halen we altijd wat voorbeelden aan van automerken met een ‘op klantenwens’-programma. BMW Individual, Mercedes Manufaktur, Audi Exclusive, maar ook Ferrari Tailor Made, Lamborghini Ad Personam en McLaren Special Operations.

Individueel, individueler, individueelst

Er moet echter wel bij gezegd worden dat het ene programma de andere niet is. De programma’s van Audi, BMW en Mercedes omvatten vooral exclusieve lakkleuren die je normaal niet kunt bestellen, of een andere soort leder of hout in het interieur dan normaal. Bij programma’s als Ferrari Tailor Made kun je zo ver gaan als je portemonnee toelaat. Speciale kleuren, bizarre kleurstellingen, er is zelfs iemand die op zijn Pista een volledige replica heeft van een F1-auto van Niki Lauda. Dat is toch net even een stapje verder dan BMW’s Individual. Tot nu toe dan, want ook BMW gaat een stapje verder aanbieden. Of beter gezegd, dat doen ze al.

BMW M4 met M Graphic Pack

Er is namelijk een nieuwe optie te vinden in de configurator van BMW in Duitsland. Enkel op de BMW M4 Coupé, trouwens, dus fans van cabrio’s en sedans hebben pech. Als je bepaalde kleuren selecteert, kun je op de M4 het BMW M Graphic Pack laten zetten. Het kost 1.800 euro, je krijgt op de motorkap en achterklep een paar lijntjes en een prominent M-logo.

Is dit een compleet nieuw fenomeen? Nee. Het lijkt erop dat BMW dit doet als vervolg op hun avontuur met een nieuwe verfmachine. BMW kan met behulp van lasers en dat soort ongein zeer accuraat extra lak aanbrengen op hun auto’s, zonder dat er afplakken of dergelijk voor nodig is. Het lijkt erop dat het eerste resultaat van deze machine het M Graphic Pack is voor de BMW M4.

1.800 euro

En ook al verschilt het niet gigantisch van gewoon zelf te werk gaan met een permanent marker, het BMW M Graphic Pack voor de M4 kost 1.800 euro in Duitsland. Je kunt op de M4 kiezen voor 13 kleuren, maar het Graphic Pack is niet beschikbaar op de uni- en Frozen-kleuren. De enige metallic kleur waarop het niet kan is Sapphirschwarz, wat ons volkomen logisch lijkt aangezien het Graphic Pack alleen in het zwart kan. Op kleuren als Aventurine Red en Tanzanite Blue kan het wel, al zou het effect op deze kleuren groter zijn als de strepen ook in het wit konden.

Een geinige optie, maar wel een tikkeltje fout en voor het aanbrengen van wat extra lak ook niet perse goedkoop. Dit alles geldt voor de Duitse configurator, op de Nederlandse configurator is het pakket nergens te vinden. Zou jij het M Graphic Pack op de BMW M4 overwegen?