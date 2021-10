BMW maakt de M4 nu écht Individual

Er zit nog een gradatie boven BMW Individual waarmee je echt alle kanten op kunt. BMW laat een nieuwe manier van verven zien in hun fabriek in Dingolfing.

We kennen allemaal het Individual programma van BMW. Een enorm scala aan kleuren die je op zowat elke BMW kunt krijgen. BMW heeft er een kekke visualisatie voor, waar we toen die uitkwam eens over schreven.

Nog individueler

Het kan echter zijn dat je een BMW nog wat extra Individual wil maken. Individueel betekent natuurlijk dat er maar eentje van is en we kunnen je alvast verklappen: van bijna elke Individual-kleur zijn wel meerdere exemplaren. Hoe kun je je BMW dan nog een beetje extra speciaal maken? Daar heeft BMW een nieuw speeltje voor.

BMW Individual two-tone

Het speeltje in kwestie heet EcoPaintJet Pro en het is de bedoeling dat het ding op de millimeter accuraat verf kan aanbrengen. Zonder dat er iets afgeplakt hoeft te worden. Het is een beetje alsof de auto met lasers wordt bewerkt, maar dan laten de lasers een laag verf achter.

Dit maakt het proces van extra verf aanbrengen makkelijker. Vroegâh moest er voor een two-tone kleurstelling handmatig gemaskeerd worden. Nu kan de EcoPaintJet Pro het gewoon zelf accuraat doen. Niet alleen maakt dat het proces makkelijker en automatischer: ook zorgt het voor efficiënter werken. BMW zegt dat de verfmachine zo 6.000 megawattuur aan energie bespaart en de ecologische voetafdruk van BMW verkleint met 2.000 ton per jaar.

BMW Individual two-tone op M4

Nu denk je misschien: ja, leuk, maar heb ik er ook wat aan? Jazeker. BMW heeft ons meegenomen in de verfwinkel van Dingolfing, waar de M4 in elkaar wordt geschroefd. Hier staat de eerste EcoPaintJet Pro. Deze heeft een speciale zwarte set verfdelen toegevoegd aan een knaloranje M4.

Dit is één van 19 stuks van de BMW M4 die op deze nieuwe manier geverfd gaan worden. Die zijn voor show-doeleinden. BMW is aan het kijken naar mogelijkheden om deze manier van verven grootschalig in te zetten. Dan kan je bij BMW Individual speciale ontwerpen kiezen om je BMW een two-tone kleurstelling in elke kleur die je wil te geven.

Voor de klant gaat het niet eerder dan 2022 worden dat je meer gaat zien van de EcoPaintJet Pro, maar we mogen nu al vast genieten.