Porsche Taycan Hockenheimring Edition is vernoemd naar de…

Porsche zou ons nu wel even flink tuk hebben als het niet de Hockenheimring was, dus is dat wél waar deze Porsche Taycan GTS Hockenheimring Edition naar vernoemd is.

Sommige dingen zijn zo heerlijk simpel. Vele Duitse circuits en hoe die hun naam hebben gekregen, bijvoorbeeld. Neem de Nürburgring, die zo heet omdat het een circuit (Ring) is rondom het plaatsje Nürburg. In Oost-Duitsland heb je een circuit in een gebied genaamd Lausitz, die heet dus de Lausitzring. Drie keer raden hoe het circuit heet in de buurt van het Duitse dorpje Hockenheim.

Hockenheimring

Jazeker, dat is de Hockenheimring. Een circuit dat toevallig aankomende week iets te vieren heeft. Het was namelijk op 29 mei 1932 dat het circuit werd geopend. Dat is over acht dagen precies 90 jaar geleden. Een aardig significant circuit, want tot en met zeer recent was de Hockenheimring bijvoorbeeld vaak de thuisbasis voor de Formule 1 GP van Duitsland. Ook heeft Porsche ijzers in het vuur bij het circuit, want sinds 2019 heeft Porsche het Experience Center Hockenheimring om de ultieme experience aan te bieden voor hun modellen. Porsche vond het hoog tijd om de mijlpaal voor de Hockenheimring te vieren en dus kondigt het merk de Porsche Taycan GTS Hockenheimring Edition aan.

Porsche Taycan GTS Hockenheimring Edition

Nou zou een Porsche 911 GT3 Hockenheimring Edition iets logischer zijn, maar de Porsche Taycan is beter promotiemateriaal. Ook is gekozen voor de GTS, wat onder Taycan-modellen wel de meest circuitachtige is. Het exterieur is gespoten in Stone Grey, een historische kleur die enkel beschikbaar was via Paint to Sample. De velgen zijn de 21 inch ‘Mission E’ velgen die we al kennen sinds de Taycan Turbo S (en dus eigenlijk al sinds de Mission E Concept) maar dan gespoten in Bronzite (zijdeglans). De buitenste rand van de velg is dan weer uitgevoerd in Stone Grey.

Van binnen is de Porsche Taycan Hockenheimring Edition bekleed met zwart leer, maar wel met contrasterende accenten. Alle stiksels zijn bijvoorbeeld Island Green en de met hout versierde panelen zijn Paldao-hout. Ook komt die kleur Bronzite terug in een paar accenten binnenin.

Als het met deze configuratie in uitgesproken kleuren nog niet duidelijk was dat jouw Porsche Taycan GTS de Hockenheimring Edition is, dan doen verschillende emblemen rondom en binnenin de auto dat wel. Buiten op de B-stijl vind je een badge met Hockenheimring Edition erop, samen met 90 en een outline van het circuit. Datzelfde logo komt terug in de middenconsole, als projectie onder de deur en zelfs op de in Stone Grey gespoten sleutel.

De Porsche Taycan GTS kost in Nederland 137.600 euro, dan krijg je een vermogen van 598 pk en een sprinttijd van 3,7 seconden naar de 100 km/u. De meerprijs voor het Hockenheimring Edition pakket op de Porsche Taycan GTS bedraagt 13.030 euro. Voor 150.630 euro staat ‘ie zo op je oprit. Overigens gaat het niet om een beperkte oplage, dus bestel maar raak.