Pluk dit retrotastische muscle-snoepje zo van Marktplaats

Als het gaat om retro done right kun je bijna niet om de Equus Bass 770 heen, en er staat warempel eentje als occasion op Marktplaats!

Wanneer weet je dat je een auto écht heerlijk vindt? Wanneer je, zelfs bijna tien jaar na dato, een plaatje ervan ziet en denkt: wauw. Dat ‘wauw-moment’ had ondergetekende toen er gegraven moest worden naar een occasion en op Marktplaats en dit apparaat opdook. Dit is een Equus Bass 770 en het is een stukje absolute heerlijkheid.

Equus Bass 770

Als je echt wil weten hoe gaaf ik de Equus Bass 770 vind, is een Autoblog-artikel niet lang genoeg. Dus ga ik mijn best doen om bij de feiten te blijven. Als achtergrond: het in 2013 vrij nieuwe Amerikaanse bedrijf Equus presenteerde een nieuwe auto, de Bass 770. Qua exterieur was hij trouwens helemaal niet zo nieuw. Het speerpunt van de Bass 770 was namelijk dat het een soort hommage moest worden aan de muscle cars van de jaren ’60 en ’70. Vandaar dat het exterieur een mix is tussen verscheidende grote namen van des tijds, met invloeden van onder meer de Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Charger en Pontiac GTO.

De Equus Bass 770 (trouwens vernoemd naar de oprichter van Equus genaamd Bassam Abdallah) was volledig met de hand gebouwd, zowel van binnen als van buiten. Er moesten maar weinig onderdelen geleend worden van andere fabrikanten, dus je kunt je voorstellen dat het geen goedkoop geintje was. Des tijds wilde Equus zo’n 534.000 dollar vangen voor de Bass 770. Ze zijn echter gewoon gebouwd, 15 stuks om precies te zijn. Elk exemplaar is genummerd en meermaals gesigneerd.

Binnenin gaat het moois gewoon verder, met allerlei retro-geïnspireerde details. Veel chromen afwerking, grote ronde klokken, een glimmende ronde pookknop en een goede, ouderwetse radio. Overigens is dat een vermomming voor de aircobediening, want de echte radio zit ingebouwd in een Alpine-schermpje. Wat mij betreft het enige smetje op het blazoen van de anders briljante Bass 770, maar goed, het is 2013 en je wil een moderne auto bouwen.

Corvette motor

Overigens hield het hele met de hand gebouwde unieke aspect van de Equus Bass 770 op bij de aandrijflijn, die gewoon geleend werd uit de toenmalige Chevrolet Corvette ZR1. Het gaat dus om een 6.2 liter grote ‘LS9’ V8 met supercharger, goed voor 649 pk. Daarmee accelereert de Bass 770 naar 100 in 3,4 seconden en jakkert ‘ie door naar meer dan 320 km/u.

Zeg nou zelf, het zou niet eens uitmaken als er geen eens een motor in lag. Desnoods rol je hem naar je mancave en kun je er naar kijken. Want het is geen auto, het is een kunstwerk. Oeps, raak ik toch weer afgeleid door hoe gaaf ik het vind. Want voor mij blijft het bij dromen, ook al staat deze Equus Bass 770 gewoon te koop op Marktplaats.

Marktplaats

Mocht je echter financieel wat sterker in elkaar steken, dan kun je deze Equus Bass 770 gewoon kopen. Hij staat op Marktplaats voor 220.000 euro. We hebben dit exemplaar al eens eerder behandeld, omdat dit volgens de huidige eigenaar de enige Bass 770 is die in Europa nog te vinden is. Het gaat om een exterieur in Navy Blue en een scala aan extra opties die origineel een nieuwprijs van 556.500 dollar (526.866 euro) hebben opgeleverd. Qua kilometerstand valt het ook allemaal reuze mee, er is slechts 2.402 km mee gereden. Kennelijk vonden de vorige eigenaren het ook niks minder dan een kunstwerk, dus wat dat betreft is 220.000 euro een schijntje. Koop hem via de advertentie van de Equus Bass 770 op Marktplaats. Voordat ik al mijn lichaamsdelen verkoop.