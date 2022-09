Hij is weer te koop: de enige echte off-road Nissan GT-R!

De off-road Nissan GT-R, wie kent ‘m nog?

Als we zeggen ‘een cross-over van Nissan’, dan spits je waarschijnlijk niet meteen je oren. Dat zijn doorgaans geen hele spannende auto’s. Het wordt echter een ander verhaal als het over een off-road Nissan GT-R gaat.

Velen van jullie zullen deze auto nog wel herkennen. Dit is misschien wel de bekendste Nissan GT-R van Nederland. Dat is te danken aan Classic Youngtimers (tegenwoordig Kaeve). Zij bouwden een Nissan GT-R om tot off-roader. Het was niet de eerste keer dat ze zo’n project ondernamen. Eerder bouwden ze ook een off-road Continental en een off-road Gallardo.

Onder meer de veren en de banden zijn aangepast, waardoor deze Nissan GT-R 12 centimeter hoger op zijn pootjes staat. Het zal je niet ontgaan zijn dat er ook wielkastverbreders zijn gemonteerd. Verstralers en dakdragers met een reservewiel en een LED-balk maken de rallylook compleet.

Voor de gelegenheid is de zescilinder ook wat opgevoerd. Bij de kentekeninformatie staat nog 485 pk, maar in werkelijkheid heeft deze GT-R zo’n 600 pk. Er is ten slotte wel wat extra gewicht dat gecompenseerd dient te worden.

Nadat de auto in 2020 verkocht werd door Classic Youngtimers zelf is de auto nu opnieuw opgedoken. Dit keer op Marktplaats. De auto heeft ons land dus niet verlaten. Het zal niemand verbazen dat de kilometerstand niet enorm is opgelopen in de afgelopen twee jaar. Sinds 2020 is er zo’n 4.500 km mee gereden, waardoor de teller nu net boven de 50.000 km staat.

Er is voor de afwisseling sprake van negatieve afschrijving, want de vraagprijs is hoger dan die van twee jaar geleden. Destijds werd er €95.000 voor gevraagd, de vraagprijs op Marktplaats is nu €99.900. Zo zie je maar weer, alles wordt duurder… Je krijgt nu wel een extraatje in de vorm van een Nederlands kenteken. Die zat er eerst nog niet op.