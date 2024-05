Voor deze occasionwebsite is een handbak VERPLICHT

Een echte petrolhead schakelt zelf en dat begrijpt deze occasionwebsite.

De handbak is een uitstervend fenomeen. Ooit was het gewoon de manier hoe je van verzet kon wisselen. Een auto was al een enorme luxe en dat schakelen deed je er met plezier bij. Ook was de handbak lange tijd superieur aan de automaat. Het schakelen ging sneller bij een handbak en vaak had je ook meer overbrengingen.

Tegenwoordig zijn de rollen omgedraaid. De handbak wordt met uitsterven bedreigd. Zelfs in de lagere segmenten wil men graag een automaat. Voor ons Nederlanders speelt er nog een ander issue mee. Een automaat is tegenwoordig efficiënter dan een handbak en stoot dus minder CO2 uit. Dit betekent dat je soms minder hoeft te betalen voor de automaat (gezien de BPM boete).

Occasionwebsite met handbak-verplichting

Dus ja, voor een nieuwe auto in Nederland ben je al gauw aangewezen op een automaat en gezien de verkeersdrukte is het op zich best wel prettig. Maar voor je weekendspeeltje is een handbak wel zo leuk. Daarvoor is er nu een nieuwe occasionwebsite die zich op een bijzondere wijze onderscheidt: alle auto’s moeten een handbak hebben. Het heet Row Your Own en automaten zijn verboden, evenals alle dramatische tussenoplossingen zoals de gerobotiseerde handbak en het afgrijselijke Saab Sensonic-systeem.

Maar bij Row Your Own zijn ze niet alleen er op gebrand dat je een handbak hebt. Nee, de occasionwebsite heeft een heleboel eisen die ze stellen aan de auto’s. Zo moet de auto een ‘clean title’ hebben. Ook moet er ‘goed voor de auto gezorgd zijn’, wt natuurlijk een vrij rekbaar begrip is.

Heel erg veel eisen

Verder nog eisen? Jazeker, alle facturen, papieren, onderhoud en dergelijke moeten erbij zitten. Ook instructieboekjes, sleutels en dergelijke moeten aanwezig zijn. Daarnaast mogen de auto’s niet te veel kilometers op de teller hebben staan. Kortom, ze zijn heel erg op zoek naar de krenten uit de pap. Tenslotte moet je een enorme hoeveelheid foto’s leveren van alle hoeken, ook de onderkant van de auto’s.

Uiteraard zijn we heel erg benieuwd hoe het nu gaat. Nou: het loopt nog niet storm. de site is in december 2023 online gegaan. Sindsdien zijn er zegge en schrijve 9 auto’s verkocht! Daarvan zijn er 5 een Honda (waaronder tweemaal een S2000). Ook zien we twee BMW’s en een relatief moderne Porsche 911. Op dit moment is er slechts één auto te koop, maar wel meteen een hele mooie: een Honda Integra Type-R.

Met dank aan Michael voor de tip!

Via: The Drive