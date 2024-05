Video: roodlicht-rijder sloopt auto

Dramatische gevolgen omdat een auto een rood licht negeert.

Tja, ze branden niet voor niets felrood hè. Een bestuurder negeert het rode verkeerslicht en raast over de kruising. Terwijl het overige keer al een groen licht heeft en is begonnen met rijden.

De dashcammer in kwestie krijgt te maken met de roodlicht-rijder. Het gevolg is forse schade aan de voorzijde van de auto, doorrijden is niet langer mogelijk. En bedankt hè! Minstens net zo snugger is deze inhaalactie op een provinciale weg.