Porsche maakt plannen handbak bekend voor 718 en 911

Porsche laat weten weten wat hun plannen zijn met de handbak.

Het zal zo rond 2006 zijn geweest. Rond die periode kwamen er auto’s met automaten die minimaal even goed – zo niet beter – waren dan de handbak. Zowel de automaten met koppelomvormer als de sequentiële automaat. Daarnaast kwam de automaat met dubbele koppeling in opkomst.

Eigenlijk heeft het sindsdien geen zin meer gehad om de handbak te behouden. Zeker niet nu auto’s schoner en stiller moeten zijn. Met een automaat is dat softwarematig eenvoudigere te berekenen. Bij de meeste premium merken is een handbak niet meer mogelijk, of zeer beperkt.

Bij BMW kun je de 1 Serie en een paar M-modellen (M2, M3 en M4) met handbak krijgen, bijvoorbeeld. Gelukkig komt er ook een BMW Z4 voor puristen.

Op de 911 en 718 kan het nog

Ook bij Porsche kun je nog een handbak krijgen. Sterker nog, een tijdje terug kon je zelfs de Panamera en Cayenne met een handbak krijgen! Tegenwoordig kun je de 718 (Boxtster en Cayman) plus de 911 met handbak bestellen.

Dat is best bijzonder, want veel concurrenten hebben de handbak al lange tijd geleden vaarwel gezegd. Porsche honcho Frank Moser laat aan The Drive weten dat een handbak in niet door Porsche in leven wordt gehouden, maar door de klanten.

Die blijven de handgeschakelde transmissie nog gewoon bestellen en zo lang dat het geval is, zal Porsche ze dus blijven maken. Volgens Moser hoef je ook niet bang te zijn dat de transmissie binnenkort komt te vervallen. De huidige modellen waarbij je zelf moet roeren, blijven nog wel eventjes. Maar hoe zit het dan met de generatie erna?

Porsche handbak totdat 911 geen benzinemotor heeft

Voor de 718 zal de handbak binnenkort gewoon komen te vervallen, want er staat een elektrische opvolger klaar. Ondanks dat er enkele elektrische auto’s waarbij je kunt schakelen, hebben de meeste een transmissie met één versnelling waarbij je niet hoeft te schakelen.

De 911 zal echter nog wel een tijdje onder ons blijven. De 992 krijgt over niet al te lange tijd een facelift, maar dan zal de handbak gewoon blijven. Sterker nog, volgens van Frank Moser is Porsche erop gebrand om de handbak aan te kunnen blijven bieden zolang de 911 voorzien is van een verbrandingsmotor.

