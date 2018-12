Voor kwart miljoen koop je dit Dakarmonster van BMW

Kopen, en snel een beetje.

Maar zelden krijg je de kans om een écht rallymonster op de kop te tikken. In Polen kun je nu je slag slaan, want op Race Cars Direct wordt aldaar een heuse BMW X3 CC aangeboden. De bolide stamt uit 2009 en is destijds gebouwd door X-Raid. Het bedrijf heeft de de auto volledig naar Dakar-spec geprepareerd.

Bij een raceauto als deze mag je verwachten dat er een complete waslijst aan details wordt geleverd en de BMW X3 in kwestie stelt op dit gebied allerminst teleur. Zo is het weinige plaatwerk dat de auto heeft gemaakt van carbon en kevlar, is het frame gemaakt door Hegemann en is het interieur gespekt met allerlei knoppen en schakelaars, die tientallen functies hebben om de auto af te stellen. Daarnaast heeft de auto zowel op de voor- als achteras een ‘heavy duty’ differentieel van Xtrac en wordt hij aangedreven door een twin-turbo, drieliter diesel van BMW die op zijn beurt weer is verbonden aan een sequentiële zesbak.

Voor pech hoef je niet bang te zijn. Problemen kan de X3 CC gemakkelijk tackelen, want hij is voorzien van een hydraulische krik, een kit waarmee lekke banden gemakkelijk gerepareerd kunnen worden en een volwaardige gereedschapskist. Diezelfde dwaze gedachte wordt nog verder uit je hoofd geholpen door het feit dat de auto talloze keren opnieuw is opgebouwd. De meest recente keer was aan het begin van dit jaar. In de tussentijd heeft de huidige versie slechts 100 kilometer afgelegd.

Wie interesse heeft om de auto op de kop te tikken, moet diep in de buidel tasten. Op de website wordt hij voor 260.000 euro aangeboden.