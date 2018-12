Maker 3-seconden-SUV komt met krankzinnige rallyauto

Het is toch niet waar hè?

Tot voor kort had misschien bijna niemand van ze gehoord, maar de plannen van het automerk Rivian zijn eigenlijk hartstikke realistisch. Daarmee is de nieuwkomer een klaarblijkelijke frisse wind in een wereld die tegenwoordig verzadigd is van loze beloften en omvallende dominostenen. Rivian heeft, zo lijkt het nu, een concreet plan en een stel auto’s waarvan onze lendenen beginnen te bibberen. Nu komt daar nog een derde bolide bij, en deze wordt nog extremer dan de eerste twee auto’s van het merk.

Althans, dit blijkt uit een gesprek van het Britse Autocar met de CEO van Rivian, R.J. Scaringe. Volgens de Amerikaan komt Rivian na zijn eerste en tweede auto, de R1T pick-up en de R1S SUV, met een rallyauto die “bananas” is in de manier waarop hij zijn prestaties levert. Dat is dus in vergelijking met de pick-up en SUV, die stuk voor stuk al zeer bizarre prestaties leveren. In beide gevallen levert de krachtigste variant, die met het 180 kWh-accupakket, namelijk ruim 750 pk en 1.120 Nm. De prestatiecijfers betekenen dat de pick-up in 3,2 seconden naar de 96 km/u snellen, terwijl de SUV er nog eens 0,2 seconden vanaf snoept. Hoeveel sneller de rallyauto wordt, is vooralsnog niet bekend, maar Rivian weet momenteel in ieder geval zeker dat het de derde auto in het modellengamma moet worden. Daarbij heeft de CEO kunnen delen dat de rallyauto een kleinere wielbasis krijgt dan de SUV en de rijhoogte groter is dan bij de andere modellen. Meer als een volwaardig rallykanon, dus.

Naast het feit dat er een rallyauto aan zit te komen, heeft Scaringe kunnen mededelen dat Rivian niet van plan is om te eindigen met een gigantisch uitgebreid modellengamma. In plaats daarvan wil het merk juist zijn platform beschikbaar stellen aan andere autofabrikanten, zolang de auto’s die ze daarop willen maken geen directe concurrenten zijn van de auto’s van Rivian. Op het zogenaamde “electric modular skateboard chassis” hoeven overigens niet alleen potente pick-ups of SUV gebouwd te worden. Nee, volgens Rivian is het platform kneedbaar genoeg om ook bestelbussen of shuttle bussen op te produceren. Rivian heeft bijvoorbeeld voor ogen dat online retailers hun eigen bestelauto’s zullen bouwen op zijn platform.

Rivian zelf zal zijn bolides bouwen in een oude Mitsubishi-fabriek die momenteel wordt omgebouwd naar de eisen van de toekomstig automaker.