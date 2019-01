Voor het eerst kun je een tweedehands Ferrari SP kopen

En daarna gewoon opscheppen dat Ferrari deze speciaal voor jou gemaakt heeft.

Je moet een zeer sterke relatie én een gevulde portemonnee hebben wil Ferrari Special Projects een one-off voor je bouwen. Het is niet elke week dat ze in Maranello ja zeggen op zo’n verzoek. Het is dan ook niet eerder voorgekomen dat een Ferrari SP is verkocht door de eigenaar. De auto’s verdwijnen meestal voor het leven in handen van de eerste koper.

Daar gaat verandering in komen. Voor het eerst komt een Ferrari Special Project op de occasionmarkt. Niet bij autobedrijf via Autotrack, maar via de veilingbazen bij RM Sotheby’s. Het gaat hier om de Ferrari SP30. Pluizend door de Autoblog-archieven, kwamen we DIT artikel uit 2012 tegen.

In eerste instantie werd gedacht dat een vermogende uit India deze SP30 zou krijgen, maar de auto werd gekocht door iemand uit de Verenigde Arabische Emiraten. De one-off is nooit publiekelijk gezien. Nu duikt de auto op in Europa, de Ferrari zal geveild worden in Parijs.

De SP30 is een samenraapsel van Ferrari’s finest op modern gebied. Het ding is gebaseerd op de 599 GTO, met die heerlijke atmosferische V12 onder de kap. De koplampen zijn afkomstig van een 458 Italia en de achterlichten van een 599. De aerodynamica is afkomstig van een 599 XX en de motorkap heeft juist weer wat weg van de veel latere F12tdf.

De veiling is op 6 februari. RM Sotheby’s heeft niet publiekelijk bekendgemaakt wat de verwachte opbrengst moet gaan zijn. Verwacht toch wel een miljoentje of drie met dit soort unieke Ferrari’s.