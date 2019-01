Dit is de strakgetrokken Ford Mondeo

De auto is op de Autosalon van Brussel te bewonderen.

Maak kennis met de facelift van de Ford Mondeo. Zie je het verschil niet direct? Dan kunnen we elkaar de handen schudden. Dat is goed nieuws voor rijders van de oude Mondeo. Blijkbaar was Ford tevreden genoeg over het ontwerp, dat je met het oude model nog prima voor dag kan komen.

Ford heeft minimale wijzigingen doorgevoerd aan het exterieur. Zaken als een nieuwe mistlamp, een kleine tweak aan de bumpers en LED dagrijverlichting zijn eigenlijk de enige noemenswaardige nieuwigheden. De echte vernieuwingen vinden op technisch gebied plaats.

Op technisch vlak introduceert Ford de 2.0-liter EcoBlue diesel naar de Mondeo. Daarnaast rust Ford de facelift uit met een achttraps automaat. Het echte nieuws is dat de station nu ook als hybride op de markt komt. Voorheen was enkele de sedan met een hybride aandrijflijn te krijgen. Dit is een 2.0-litre Atkinson benzinemotor en een elektromotor, gekoppeld aan een 1.4 kWh lithium-ion batterij. De combinatie is goed voor 187 pk.

Voor het nieuwe interieur spreekt Ford over ‘meer premium’ materialen in vergelijking met het pre-facelift model. Het ziet er inderdaad wat strakker uit, maar heel bijzonder oogt het niet. Prijzen voor de facelift Mondeo worden in een later stadium bekendgemaakt.