Deze ‘Baby Hoonitruck’ weegt maar 487 kg!

In combinatie met een leuke krachtbron resulteert het in bijzonder speelgoed.

De Hoonigan-creaties van Ken Block en zijn team hebben soms een brute verrassing in vorm van een dikke zes of achtcilinder onder de kap. Hoe verfrissend is het dan als ze eens met iets totaal anders komen. In dit geval is dat deze kleine pickup.

Waar we naar kijken is een Honda N600 uit 1971. Een zeer kleine hatchback die qua styling overeenkomt met de oude Mini Cooper. Het raceteam heeft er een pickup van gemaakt, terwijl het schattige karakter van de Honda behouden is gebleven. Onder de kap is het wat minder schattig. De Baby Hoonitruck beschikt over het blok van een Suzuki GSX-R 1000 uit 2013, gekoppeld aan een sequentiële versnellingsbak met zes verzetten. De motor ligt achterin.

Het uiterlijk van de pickup komt overeen met eerdere creaties van Hoonigan. De Hoonitruck is eigenlijk een soort mini-versie van de Ford F-150 van Ken Block. De auto weegt slechts 487 kg en het motorblok levert 190 pk. Knotsgekke waarden die het echt een raket op wielen maakt. Een kwart mijl legt de pickup in 12,3 seconden af met een snelheid van 167 km/u. Hoe dat klinkt? Check de video hieronder.

Fotocredit: clklabunde_1320video op Instagram