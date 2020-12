Voor onder de kerstboom: Bugatti Chiron Tourbillon horloge - Autoblog.nl

Voor de Bugatti Chiron Tourbillon horloge is het wel een vereiste dat je kerstboom is versiert met diamanten en geen plastic kerstballen.

Nog op zoek naar een leuk kerstcadeau voor je vriend, vriendin of familielid? We hebben een leuke aanrader voor je in vorm van een Bugatti Chiron Tourbillon horloge. Kost wat, maar dan heb je ook wat om de pols hangen. We zeggen overigens wel ‘kost wat’, maar Bugatti heeft niet bekendgemaakt wat de exacte prijs is.

Bugatti Chiron Tourbillon

Verwacht echter enkele honderdduizenden euro’s voor één horloge. Het uurwerk is namelijk gemaakt in samenwerking met Jacob & Co. Deze toko had al eerder de ‘gewone’ Chiron Tourbillon met een prijskaartje van dik 255.000 euro. Deze nieuwe modellen komen in een gelimiteerde oplage, dus ze zullen ongetwijfeld nóg duurder zijn.

Het horloge is geïnspireerd op de hypercar van Bugatti. Het uiterlijk moet de zuigers, cilinders en turbo’s voorstellen van de W16 uit de Chiron. Wat het horloge zo bijzonder maakt is dat de zuigers en ook een kleine krukas daadwerkelijk functioneren.

Deze extra bijzondere Bugatti Chiron Tourbillon horloges komen in vier varianten. Van de Rose Gold uitvoering worden bijvoorbeeld 72 stuks gemaakt en van de diamanten variant 52 stuks. Vandaag bestellen betekent niet morgen in huis. Ze schijnen het bij de bezorg bedrijven nogal druk te hebben.