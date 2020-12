Infiniti trekt zich terug uit Formule 1 - Autoblog.nl

Infiniti blijft niet oneindig geld pompen in de Formule 1: vanaf volgend seizoen zien we de naam Infiniti niet meer voorbijflitsen.

Fabrikanten die zich terugtrekken uit bepaalde takken van de autosport: het is een terugkerend thema de laatste tijd. Infiniti racet in geen enkele klasse, dus wat dat betreft valt er weinig terug te trekken. Ze pompen echter al wel jarenlang geld in de Formule 1 door middel van sponsoring. Daar gaat het luxemerk van Nissan nu een punt achter zetten.

Red Bull

Daarmee komt een einde aan negen jaar sponsoring in de Formule 1. Infiniti was vanaf 2011 prominent in beeld tijdens de Formule 1-races, aangezien ze sponsor waren van Red Bull. Dat zat zo: Infiniti was het luxemerk van de partner van de motorleverancier van Red Bull. Renault leverde namelijk de motoren aan Red Bull en Nissan is de partner van Renault. Zo was het cirkeltje dus rond.

Wereldkampioen

Van 2013 tot 2015 was Infiniti zelfs titelsponsor van Red Bull. Infiniti had het niet slecht getroffen, want Red Bull werd in 2011, 2012 én in 2013 wereldkampioen. Daarna ging het bergafwaarts, waardoor het tot een breuk kwam tussen Renault en Red Bull. Aangezien het lot van Infiniti samenhing met dat van Renault, betekende dat ook het einde van de sponsoring.

Renault

Infiniti bleef echter actief als sponsor in Formule 1, maar nu voor Renault. Het merk deed zelfs meer dan alleen sponsoren, ze waren ook actief betrokken bij de ontwikkeling van de power-unit. Om iets specifieker te zijn: Infiniti was mede verantwoordelijk voor het Energy Recovery System.

Q50 Eau Rouge

Q60 Project Black S

Concepts

De inmenging van Infiniti in de Formule 1 inspireerde ook nog in twee fantastische straatauto’s. Althans, concepts daarvoor. De eerste was de Q50 Eau Rouge, een Q50 met de aandrijflijn van de Nissan GT-R. Deze had natuurlijk nooit op kunnen boksen tegen de gevestigde Duitse orde, maar toch is het doodzonde dat deze er niet is gekomen. Het tweede concept was de eveneens bloedgave Q60 Project Black S. Dit was een sportieve Q60 met een KERS-systeem afkomstig uit de F1.

Alpine

Renault heeft inmiddels aangekondigd haar naam niet langer te verbinden aan de F1 en dat is voor Infiniti aanleiding een punt te zetten achter hun avontuur. Op de Alpine’s zullen volgend jaar dus geen Infiniti-logo’s te bespeuren zijn.

Foto: Max in de Infiniti Red Bull RB8, vastgelegd door @fred