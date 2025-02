Voormalig luxemerk van Mercedes komt binnenkort jouw kant op

Binnenkort op ons continent, een door Mercedes opgezet luxemerk. Het ligt echter iets gecompliceerder dan dat.

Chinese automerken schieten als paddenstoelen uit de grond, maar lang niet voor elk merk geldt dat het een gegarandeerd succes is. Zoals het nu lijkt slaag je vooral als je echt de beste aanbieding voor het geld kan bieden. Zo min mogelijk geld uitgeven voor zoveel mogelijk: dan heb je Nederlanders vrij snel aan boord. Denk maar aan Lynk & Co, maar ook de opkomst van BYD is niet zomaar.

BYD

Als één van de merken die vanaf het prille begin al in de industrie aanwezig was, heeft BYD in zo’n twintig jaar tijd enorme stappen gemaakt. Het is tevens een merk dat het allemaal zelf doet. En los van of het terecht is qua vatbaarheid voor importtarieven: een BYD biedt gewoon echt veel voor zijn geld, zeker als EV. Daar moet je ook scoren, want bij een luxe auto kiest men toch sneller voor een Europees alternatief. Toch kan het werken als je het goed doet, want naast Lynk & Co kan je uit hetzelfde concern nu ook een Zeekr kopen. En die zie je nog wel eens rijden, dus da’s niet helemaal voor niks.

BYD’s luxemerk met Mercedes

Vandaar dat BYD ook gaat kijken of ze hier wat verder de hogere regionen van de markt kunnen bezetten. Dat doen ze middels hun luxemerk dat al sinds 2012 bestaat genaamd Denza. Dat merk kent een opvallende historie. Denza werd namelijk in leven geroepen door BYD en Daimler. Het was een joint venture tussen beide partijen. BYD had namelijk de know-how als batterijproducent, maar kon Mercedes goed gebruiken om het daadwerkelijk in een auto te plaatsen. Het eerste product van het tweetal kwam in 2014 op de markt als Denza EV, gebaseerd op de Mercedes B250e Electric Drive (maar dan met accutechnologie van BYD).

Mercedes en BYD bleven geld pompen in Denza, wat in China nog redelijk aansloeg ook. De Denza X, een luxe versie van de BYD Tang, kwam in 2020 en gebruikte de Mercedes-banden maar al te goed. De auto had zelfs badges waar op staat ‘Styled by Mercedes-Benz’ om duidelijk te maken dat het Duitse oermerk betrokken is bij deze SUV.

Denza naar Europa

Mercedes trok de keutel wel steeds verder in wat betreft Denza, want kennelijk was het vooral voordelig voor BYD en niet vice versa. Ook groeide BYD in China tot een punt dat ze zelf inmiddels ook wel wisten hoe je auto’s bouwt. Het aandeel van Mercedes in de joint venture kromp en kromp en in 2024 verkocht Daimler de laatste tien procent, waarmee Denza nu volledig van BYD is. Nu mag BYD dus helemaal zelf kiezen wat ze doen en daar hoort bij dat het merk naar Europa komt.

Dat maakt het merk bekend op X (het sociale mediaplatform, niet hun eigen SUV). Tenminste, ze maken bekend dat ze iets gaan bekendmaken tijdens de Milan Design Week. Het wordt ‘de toekomst van premium elektrische mobiliteit voor Europa’. Gebrek aan zelfvertrouwen heeft Denza in ieder geval niet. Concreter wordt het nog niet, maar het lijkt erop dat het net zoals de eerder genoemde Zeekr een BYD wordt, maar dan duurder en meer, eh, premium. Een bekende tactiek.

Assortiment

Mocht Denza wat ze nu al verkopen in China meebrengen, dan zien we de gebruikelijke reeks crossovers en alles is elektrisch. Ook zien we een busje, wat je in China als luxemerk wel moet hebben. In Europa is dat minder belangrijk. Twee modellen die hier wel zouden passen zijn onderstaande N7, die door zijn crossover-achtige proporties wat doet denken aan de Zeekr 001.

En als vuist tegen de Porsche Taycan Sport Turismo heeft Denza de Z9 GT en dat is best een fraai apparaat. Hij is er als EV en PHEV, maar vooral die EV-versie zou passen bij de invalshoek die Denza kiest in Europa. De Z9 GT heeft als EV 965 pk en een batterijpakket van 100 kWh. Een mooie binnenkomer. Uiteraard is nog niet bevestigd of de aankomst in Europa ook betekent dat Nederland het merk krijgt, maar het lijkt evident.