Goed nieuws voor fans van F1 én Lego

Met de Formule 1 komt ook Lego naar Zandvoort.

Lego (ons aller favoriete speelgoed) werkte al samen met allerlei autofabrikanten, maar inmiddels werken ze ook samen met de Formule 1. Vorig jaar lanceerden ze maar liefst 30 nieuwe sets met Formule 1-auto’s in alle soorten en maten, inclusief een Lego Technic Red Bull RB20.

Deze samenwerking is natuurlijk win-win, want de Formule 1 is populairder dan ooit en Lego is ook nog altijd razend populair. Het is allemaal extreem commercieel, maar als dit resulteert in leuke Lego-sets is dat helemaal prima.

De samenwerking gaat nu nog verder, want Lego gaat ook aanwezig zijn bij de Grand Prix. Er komt geen nieuwe supportklasse voor radiografisch bestuurbare Lego-auto’s, maar er komt wel een speciale Lego fanzone. Die zal te vinden zijn bij 13 races, waaronder die op Zandvoort.

Dit is vooral leuk als je met je kinderen naar de race gaat. In de Lego fanzone kan er ter plekke met Lego gebouwd worden en zijn er photoboots. Je kunt er ook Lego-sets kopen als souvenir (uiteraard). Potentieel gaat het daar natuurlijk veel te druk zijn, maar goed, het idee is leuk.

Toen we de laatste keer over de F1-sets van Lego schreven waren ze nog niet leverbaar, maar het wachten is nu bijna voorbij. Vanaf 1 maart (aanstaande zaterdag) zijn alle sets leverbaar. Sowieso kun je alles al bestellen in de webshop. De prijzen lopen uiteen van €12,99 voor een simpele Lego City F1-wagen tot €229,99 voor een Lego Technic-auto.

Hoofdfoto: Getty Images / Red Bull Content Pool