Voorwiel BMW E39 Touring wordt bijrijder na crash in Lochem

Gezellig was het in ieder geval niet.

Het weinige aantal mensen dat in de buurt woont van de Sluitdijk is vannacht opgeschrikt door een stevig ongeluk. Vlakbij de Lochemse Golf & Countryclub is een 48-jarige man uit Gorssel vlak voor 11 uur s’avonds vol tegen een boom aangereden. Nu is er op zich niets speciaal aan een eenzijdig ongeluk in de late avonduren, maar in dit geval is het eindresultaat juist de reden dat onze wenkbrauwen van verbazing de lucht in schieten.

Na het schijnbaar heftige ongeval, dat plaatsvond in de richting van de Zutphenseweg (N346), belandde het rechtervoorwiel van de BMW 5-serie namelijk op de bijrijdersstoel. De bestuurder heeft klaarblijkelijk een gigantische klapper meegemaakt. De exacte reden dat de man van de weg is geraakt is momenteel niet bekend, maar de hulpdiensten gaan er van uit dat de bestuurder de scherpe bocht verkeerd heeft ingeschat. Gezien de staat van de auto rekenen ze erop dat de E39 Touring met een aardige vaart van de weg is geraakt, om vervolgens met eenzelfde snelheid tegen de boom aan te knallen.

Ondanks het feit dat de voorkant van de auto nagenoeg compleet is verwoest, is de bestuurder eraf gekomen met slechts lichte verwondingen. De auto daarentegen moest worden afgesleept.

Beeld: GinoPress