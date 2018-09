Koop de duurste BMW 218i GT van Autotrack!

Schmöllen.

Tsja, als je gaat shoppen voor een BMW 2-serie, kan je natuurlijk kiezen voor zo’n kekke RWD coupé of cabrio. Nadeel: die hebben beide maar twee deuren en achterin kan je niet lekker zitten. Extra nadeel: de winter komt eraan en achterwielaandrijving maakt je een beetje huiverig. Geen zorgen, BMW heeft nog twee hele andere 2-serie’s in de aanbieding die wellicht wat beter aansluiten bij jouw wensen, namelijk de 2-serie AT en de 2-serie GT.

We keken eens rond op Autotrack wat er zoal te koop staat en vonden daar deze verse, gerse 218i GT uit juni van dit jaar. Het is overduidelijk een demo-modelletje (geweest?) en hij heeft pas 421 kilometer achter de kiezen. De afkorting z.g.a.n. is nog nooit zo op zijn plaats geweest. Waarschijnlijk.

De uitrusting is ook lekker te noemen. Het betreft namelijk een heuse High Executive mét het Sport Line pakket. Als zodanig is de auto voorzien van dingen waar het hart van de liefhebber sneller van gaat kloppen. Zo zijn daar onder andere lederen bekleding, een multifunctioneel sportstuur, sportstoelen, LED koplampen, Isofix achterin én rechtsvoor alsmede een grotere brandstoftank om nog meer kilometers te kunnen vreten.

Maar dat is nog niet alles! Ook BMW individual hoogglans shadow line raamlijsten, een dakdraagsysteem, DAB tuner, achteruitrijcamera, automatische airco met twee zones, een electrisch te openen en sluiten achterklep, Alarm klasse 3, Park assistant, de Head up display en interieurlijsten in hoogglans zwart zijn aanwezig. Maar zelfs dat is nog niet alles! Het panoramadak is van de partij en voorziet de maximaal zeven inzittenden van extra licht. HEEET!!1!

Goed, luxe is leuk, maar de rechtervoet wil natuurlijk ook wat. Deze 218i GT stelt ook wat dat betreft allerminst teleur. Onder de kap huist een halve zes-in-lijn die er met dank aan een turbo een slordige 140 pk uitschopt. Powahhhh.

De conclusie is duidelijk: je wil ‘m hebben. Zijn er dan nog dingen die je moet weten? Wel, de prijs misschien, die bedraagt 39.950 Euro. Koop je ook een nette F11 Touring voor, maar dan heb je niet de swek van deze bomvolle Zweier. Kijk nu hoe die 17″ jetsers opgaan in die bonkige koets. Nieuw kostte de auto overigens 47.677 Euro dus wat dat betreft is het een koopje. KOOP DAN!!1!