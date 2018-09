BREEK: de Torpedo keert terug naar Toro Rosso!

De voorspelling komt uit.

Menig Formule 1-fan zal zich achter oren krabben bij deze aankondiging, maar toch is het niet anders. Daniil Kvyat, die met name in zijn laatste twee seizoenen bestempeld werd als de Torpedo, keert volgend jaar terug naar Toro Rosso als opvolger van Pierre Gasly. De Italiaanse renstal kon geen beter moment kiezen om de Rus aan te kondigen. Het circus der Formule 1 is dit weekend immers in Sotsji!

Het feit dat Daniil Kvyat wederom heeft getekend bij Toro Rosso, geeft maar aan wat voor een enorme drang de 24-jarige coureur heeft om in de Formule 1 te rijden. Hoewel het zusterteam van Red Bull hem al tweemaal heeft laten vallen, keert hij nu terug voor een derde termijn bij het talententeam. Kvyat begon in 2014 bij Toro Rosso, werkte zich in één jaar tijd op naar Red Bull, scoorde in 2015 vervolgens bijna 30 punten meer dan Ricciardo, maar werd in 2016 ten faveure van Verstappen gedropt nadat hij de bal meermaals had laten vallen. Hierop kwam hij weer bij Toro Rosso terecht, maar weinig indrukwekkende resultaten betekenden zijn vertrek voor het einde van 2017.

In andere woorden, Kvyat’s ervaringen met de Red Bull-familie zijn op zijn zachtst gezegd tumultueus geweest. In de tussentijd vond de Rus zijn heil bij het team van Ferrari, maar een simulatorrol wist hem weinig voldoening te geven. Naar eigen zeggen is hij er wel een betere coureur van geworden. Wij zijn benieuwd of hij deze claims vanaf volgend jaar weet te ondersteunen met keiharde resultaten.

Daarnaast zijn we eveneens benieuwd of Toro Rosso voldoende overtuigd is van de capaciteiten van Brendon Hartley. Het lot van de Nieuw-Zeelander is momenteel nog niet bekend en er worden voldoende potentiële opvolgers genoemd. Naar verluidt wil Helmut Marko iemand binnen de Red Bull-familie kiezen, maar in die talentenpoel is niemand in het bezit van een superlicentie. Toro Rosso moet dan wel iemand uit haar verleden kiezen, of opteren voor een talent als Vandoorne, Ocon of Wehrlein. We horen spoedig meer over deze ontwikkelingen.

Kanttekening: Het is niet bekend voor hoeveel jaar de Rus heeft getekend. Daarnaast is het niet duidelijk of Kvyat weer onderdeel uitmaakt van de Red Bull-familie, of slechts tijdelijk terug in dienst is genomen om de renstal uit de brand te helpen. Naar het schijnt wordt er in de paddock gezegd dat Ferrari Kvyat heeft verhuurd aan Toro Rosso. In feite eenzelfde soort constructie als Red Bull zelf destijds met Renault had opgesteld, toen Carlos Sainz het team mocht “verlaten”.