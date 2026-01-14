Vorstschade in Nederland: op deze wegen zorgen gaten in de weg voor files

Sneeuw weg betekent asfalt weg.

Wie de afgelopen dagen dacht dat zijn auto ineens een beroerd onderstel heeft gekregen, kan opgelucht ademhalen. Het ligt namelijk niet aan je vering, banden of rijstijl. Nederland is in korte tijd veranderd in een testbaan waar kuilen ontwijken de standaard procedure is. Vorst, dooi en een flinke dosis strooizout hebben het asfalt op grote schaal gesloopt.

Ook bij Rijkswaterstaat is het kwartje gevallen dat ons dierbare asfalt de winter niet helemaal ongeschonden heeft overleefd. Op allerlei plekken zijn ze inmiddels uitgerukt om vorstschade tegen te gaan.

Waarom vorst zorgt voor schade aan de wegen

De oorzaak van de schade is vrij eenvoudig uit te leggen. Water sijpelt via kleine scheurtjes het asfalt in, bevriest en zet vervolgens lekker uit. Daardoor ontstaat spanning in het wegdek, komen steentjes los en vallen er gaten.

Zodra het weer dooit, begint de hele shitshow weer opnieuw. Strooizout helpt tegen gladheid, maar versnelt het sloopproces van het asfalt doordat het dieper doordringt en een bestanddeel van het wegdek aantast. Logisch toch?

Reparaties aan de weg

De eerste hulp bestaat vaak uit vloeibaar, koud asfalt. Dat ziet er misschien niet zo fraai uit, maar voorkomt wel gevaarlijke situaties. Grotere en definitieve reparaties volgen later wel. Daarnaast worden er kegels, waarschuwingsbordjes en snelheidsbeperkingen ingezet. Je weet wat deze maatregelen betekenen: meer files! Alsof we er daar nog niet genoeg van hebben…

Waar is het allemaal hommeles?

Niet elke weg is even hard aangepakt door de vorst, maar sommige regio’s hebben duidelijk net even iets meer pech gehad. Noord-Holland bijvoorbeeld: daar heeft de provincie inmiddels zo’n veertien (!) provinciale wegen op de lijst gezet die meer gaten tellen dan het gebit van een kleuter na een weekend snoep eten.

De pijnlijkste afsluiting van dit moment is de drukke N201 bij Uithoorn, die vandaag tussen 09.00 en 17.00 uur in beide richtingen volledig dicht is. Automobilisten worden omgeleid en mogen rekenen op extra reistijd, maar voorkomen daarmee mogelijk een nieuwe velg, kromme draagarm of een door je motorkap stekende schokbreker.

Ook Amsterdam wordt geraakt

Niet alleen de provinciale wegen hebben het zwaar. Ook op snelwegen is er helaas enige vorstschade ontstaan. Vorige week moest Rijkswaterstaat meerdere keren ingrijpen en werden delen van snelwegen tijdelijk afgesloten, waaronder een stuk van de A10 in Amsterdam. Gelukkig hadden ze een gaatje vrij. Nu de sneeuw verdwenen is, wordt pas echt duidelijk hoeveel plekken er aandacht nodig hebben.

Rijkswaterstaat inventariseert deze week waar nog meer schade zit. Ook Brabant doet gezellig mee met de ellende. De N261 tussen Tilburg en Waalwijk is al dagen deels afgesloten. De herstelwerkzaamheden duren langer dan gepland omdat extra schade moet worden aangepakt. Uit veiligheidsoverwegingen wordt het verkeer maar niet over de busbaan geleid. De verwachting is dat de weg vrijdag weer volledig open is, dus nog eventjes geduld. Geen stress. Het asfalt komt terug. Ooit.

Deze wegen in jouw omgeving hebben last van vorstschade

En zo zijn er nog tal van wegen waar je de komende tijd te maken krijgt met de naweeën van vorstschade. Bekijk hieronder welke wegen geraakt worden in de provincies waar jij weleens komt. Corrigeer ons gerust in de reacties wanneer er meer wegen last hebben van vorstschade.

Drenthe: A28 A37 N34 N391

Flevoland; N305 N307 A6

Friesland: A7 N7 Delen van de A6 en op op- en afritten

Gelderland: A50 N36 N302 A73

Groningen: A28 A37

Limburg: Voor zover bekend geen schade

Voor zover bekend geen schade Noord-Brabant : N261

: Noord-Holland: N242 N241 N244 N247 N508 N194 N239 N240 N506 N208 N201 N236 A10

Overijssel: A50 N302

Utrecht: N233 N228 N210 N409

Zeeland: Deltaweg (A256/N256), N62

Zuid-Holland: Voor zover bekend geen schade

Foto: 456 GT gespot door @thomcarspotter