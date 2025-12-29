Op deze Nederlandse wegen staat er het vaakst een file

Blijf weg van deze drukke wegen, ik herhaal, blijf weg!

Ondanks alle wegverbredingen, moderne navigatietools, nieuwe wegen en thuiswerkers presteren we het in Nederland om de filedrukte te laten stijgen in 2025. Het afgelopen jaar stond er in Nederland 3 procent meer files dan in 2024. Ook de wegen waar de meeste files staan, veranderen.

Waar komt de stijging van de filedruk dan vandaan? Nou, vooral op onverwachte momenten zoals overdag en in het weekend. Er stond in 2025 ruim 15 procent meer files op deze momenten dan vorig jaar. De reden? Grenscontroles en wegwerkzaamheden. Opvallend: de ochtendspits werd rustiger, maar de avondspits drukker.

Er is ook goed nieuws!

Het is gelukkig niet alleen maar misère. De Blankenburgverbinding blijkt bijvoorbeeld goed te werken. Sinds de opening van de tolweg staat er 56 procent minder file op de A15. Ook de Corbulotunnel heeft het gewenste effect. Dankzij de ondergrondse weg staat er maar liefst 80 procent minder file op de A44. De nieuwe A16-A13-verbinding bij Rotterdam heeft gezorgd voor een betere doorstroming. Mede daarvoor ging het aantal files in de havenstad met 8 procent omlaag.

Helaas houdt daar het goede nieuws grotendeels op. Zo kwamen we vaker stil te staan door wegwerkzaamheden, zoals op de A10 Zuid richting van Utrecht. Kijken we vervolgens naar de Nederlandse wegen met de meeste files, dan zien we een nieuwe koploper.

De vorige filekampioen (A16 Breda – Rotterdam) is zelfs helemaal uit het lijstje verdwenen. Ook de nummer 2 (A20 Hoek van Holland – Gouda) is foetsie. In 2025 was op de A27 van Utrecht richting Breda de kans het grootst op een file. Ik schreef eerder in dit artikel dat het zo lekker gaat in Rotterdam. Toch komt 010 nog geregeld terug in het lijstje hieronder.

Nederlandse wegen met de meeste files

A27 Utrecht richting Breda, Lexmond – Werkendam. A1 Apeldoorn richting Amsterdam, Voorthuizen – knp. Hoevelaken. A2 Den Bosch richting Utrecht, Knp. Empel – Kerkdriel. A2 Utrecht richting Den Bosch, Culemborg – Zaltbommel. A58 Tilburg richting Breda, Tilburg – Bavel. A4 Rotterdam richting Den Haag, Den Hoorn – Den Haag Zuid. A15 Rotterdam richting Gorinchem, Hendrik Ido Ambacht – Sliedrecht. A58 Breda richting Eindhoven, Moergestel – Oirschot. A50 Arnhem richting Eindhoven, Knp. Valburg – knp. Bankhoef. A10 Ring Zuid richting Utrecht, Knp. De Nieuwe Meer – knp. Amstel.

Bron: ANWB