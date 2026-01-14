Autoblog.nl

De topscorers in EuroNCAP zijn soms extreem onveilig

19 Reacties

Crashtestdummies hebben weer een jaar muurtjes gekopt: deze auto’s waren daar het beste in.

Na een jaar lang auto’s met overtuiging op muren afvuren, maakt EuroNCAP de balans op. Crashtestdummies gaan weer massaal naar de fysio, testauto’s zijn opgeofferd en de sterren zijn verdeeld. Tijd voor de hamvraag: welke auto’s bleken in 2025 het best bestand tegen menselijk falen, onoplettendheid en dat ene paaltje dat altijd uit het niets opduikt? Wij brengen je het antwoord.

Veel sterren, weinig verrassingen

Zoals het bij een dergelijke award show hoort, bouwde EuroNCAP de spanning eerst lekker op met categorieprijzen. In het kleinste segment ging de MINI Cooper E er met de winst vandoor. De elektrische ”go-kart” bewijst dat compact echt niet meteen kwetsbaar hoeft te betekenen, met sterke scores in structurele crashtests en moderne veiligheidssystemen. Handig voor iedereen die dagelijks door smalle irritante straatjes en druk stadsverkeer navigeert. Lekker bezig MINI!

Ook de Geely-groep heeft het voor elkaar gekregen op het podium te staan. Bij de grote SUV’s was het niemand minder dan de Smart #5 die met de beker naar huis ging. Dat we dat nog ooit zouden schrijven: Smart met de veiligste SUV. Voor de puristen: geen zorgen, Smart keert binnenkort terug naar zijn kleine roots. Bij de executive-knallers ging de winst naar de Polestar 3.

Onveilige auto’s krijgen ook awards

Tesla haalt ondertussen vrolijk twee prijzen binnen. De Model 3 werd uitgeroepen tot veiligste grote familiewagen, terwijl de Model Y dezelfde eer kreeg bij de kleine SUV’s. Vooral de bescherming van kinderen en de uitgebreide Safety Assist-systemen maakten indruk.

Wat duidelijk geen indruk maakt bij NCAP zijn de falende deuren van de Model Y. @wouter legt je in zijn rijtest van de Tesla Model Y Performance haarfijn uit wat er schort aan de deurgrepen. Kort gezegd: als de stroom uitvalt na een crash, zit je zo goed als opgesloten in het wrak. Leuk dat je dan een crash overleeft, maar wel ietwat vervelend als je dan vervolgens je auto niet uit kan als die accu’s lekker gaan branden.

En de veiligste auto is…

Dan blijft er nog maar één titel over, en dat is eigenlijk meteen de belangrijkste. De Mercedes-Benz CLA werd niet alleen uitgeroepen tot veiligste kleine familiewagen, maar mag zich ook de veiligste auto van 2025 noemen. De nieuwste generatie van de CLA scoorde bijna maximaal op bescherming van volwassen inzittenden en zette een toonaangevende score neer voor de veiligheid van kwetsbare weggebruikers. Gefeliciteerd Mercedes!

Het is niet helemaal een toevalstreffer hoor. Ook de vorige generatie CLA wist in 2019 al zijn klasse te winnen. Mercedes laat daarmee zien dat investeren in veiligheid echt niet zomaar een marketingpraatje is, maar een strategie voor de long run.

Wat opvalt is dat 2025 echt een recordjaar was voor het aantal geteste auto’s. Vooral de elektrische modellen. Tegenwoordig doen die niet zomaar mee maar zetten deze vaak zelfs de toon op het gebied van veiligheid. Voor de automobilist natuurlijk alleen maar positief.

Reacties

  1. Robert zegt

    “De Model 3 werd uitgeroepen tot veiligste grote familiewagen, terwijl de Model Y dezelfde eer kreeg bij de kleine SUV’s.”

    Moeten we deze test nog serieus nemen? Ik beschouw de Model 3 nou niet echt als een grote familiewagen (want geen vijfde deur) en de Model Y niet als een kleine SUV (want lomp en onbenullig groot in elke parkeervak).

    Veel interessanter dan vijf sterren scoren in de EuroNCAP zou een test zijn van zo’n nieuw model tegen zijn evenknie of voorganger van een of twee generaties geleden. Want als zo’n dik twee ton plus wegende mastodont op jouw half zo zware C-segmenter inbeukt, hoop ik toch echt op een bataljon engeltjes op de beide schouders, want met alleen plofzakken en kreukelzones gaan we dat niet meer zonder al te veel kleerscheuren redden, vrees ik. Want let’s face it: de meesten van ons rijden niet elke twee à drie jaar in een splinternieuwe auto.

    • mashell zegt

      Je hebt een bijzondere manier van auto categorieën indelen. Ik zie de Model 3 als D-segment sedan en daarmee grote familie wagen. En de Model Y als D segment SUV en daarmee kleine SUV.
      Wat ik niet begrijp dat als die deurklinken zulke killers zijn de Model 3 en Y toch het veiligste in hun klasse kunnen zijn?

      • Johanneke zegt

        Model Y is een MPV. Lage neus, lekker gestroomlijnd, optioneel met 3e zitrij verkrijgbaar. Niks SUV aan. Een SUV heeft meer bodemvrijheid en off-road functionaliteiten. Liefst een ladderchassis, maar er zijn er meerderen die laten zien dat zelfdragend ook goed kan.

        Qua benaming, is allemaal een beetje Amerikaans lijkt het wel. Die noemen een Y compact, een X midsize, en alleen echte lellen zoals een Escelade een full size.

  4. potver7 zegt

    Euro-NCAP zou toch puntenaftrek geven bij het ontbreken van een aantal fysieke knoppen op het dashboard? Of gaat dat pas later in?

    Dat EV’s zo veilig gebouwd worden is geen toeval lijkt me: het moet natuurlijk wel zo zijn dat de struktuur waarin de accu’s zich bevinden zo lang mogelijk heel blijft. En dan helpt het als de carrosserie die daar bovenop gebouwd is ook lekker stevig is. En gezien het extra gewicht die die accu’s op de weegschaal zetten, is het extra gewicht van die veiligheidsstrukturen niet onoverkomelijk. En daar heb je als inzittende natuurlijk alle voordeel bij.

    Alleen wordt het zo voor overige weggebruikers steeds onveiliger, maar dat test Euro-NCAP niet…

