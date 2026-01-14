De topscorers in EuroNCAP zijn soms extreem onveilig

Crashtestdummies hebben weer een jaar muurtjes gekopt: deze auto’s waren daar het beste in.

Na een jaar lang auto’s met overtuiging op muren afvuren, maakt EuroNCAP de balans op. Crashtestdummies gaan weer massaal naar de fysio, testauto’s zijn opgeofferd en de sterren zijn verdeeld. Tijd voor de hamvraag: welke auto’s bleken in 2025 het best bestand tegen menselijk falen, onoplettendheid en dat ene paaltje dat altijd uit het niets opduikt? Wij brengen je het antwoord.

Veel sterren, weinig verrassingen

Zoals het bij een dergelijke award show hoort, bouwde EuroNCAP de spanning eerst lekker op met categorieprijzen. In het kleinste segment ging de MINI Cooper E er met de winst vandoor. De elektrische ”go-kart” bewijst dat compact echt niet meteen kwetsbaar hoeft te betekenen, met sterke scores in structurele crashtests en moderne veiligheidssystemen. Handig voor iedereen die dagelijks door smalle irritante straatjes en druk stadsverkeer navigeert. Lekker bezig MINI!

Ook de Geely-groep heeft het voor elkaar gekregen op het podium te staan. Bij de grote SUV’s was het niemand minder dan de Smart #5 die met de beker naar huis ging. Dat we dat nog ooit zouden schrijven: Smart met de veiligste SUV. Voor de puristen: geen zorgen, Smart keert binnenkort terug naar zijn kleine roots. Bij de executive-knallers ging de winst naar de Polestar 3.

Onveilige auto’s krijgen ook awards

Tesla haalt ondertussen vrolijk twee prijzen binnen. De Model 3 werd uitgeroepen tot veiligste grote familiewagen, terwijl de Model Y dezelfde eer kreeg bij de kleine SUV’s. Vooral de bescherming van kinderen en de uitgebreide Safety Assist-systemen maakten indruk.

Wat duidelijk geen indruk maakt bij NCAP zijn de falende deuren van de Model Y. @wouter legt je in zijn rijtest van de Tesla Model Y Performance haarfijn uit wat er schort aan de deurgrepen. Kort gezegd: als de stroom uitvalt na een crash, zit je zo goed als opgesloten in het wrak. Leuk dat je dan een crash overleeft, maar wel ietwat vervelend als je dan vervolgens je auto niet uit kan als die accu’s lekker gaan branden.

En de veiligste auto is…

Dan blijft er nog maar één titel over, en dat is eigenlijk meteen de belangrijkste. De Mercedes-Benz CLA werd niet alleen uitgeroepen tot veiligste kleine familiewagen, maar mag zich ook de veiligste auto van 2025 noemen. De nieuwste generatie van de CLA scoorde bijna maximaal op bescherming van volwassen inzittenden en zette een toonaangevende score neer voor de veiligheid van kwetsbare weggebruikers. Gefeliciteerd Mercedes!

Het is niet helemaal een toevalstreffer hoor. Ook de vorige generatie CLA wist in 2019 al zijn klasse te winnen. Mercedes laat daarmee zien dat investeren in veiligheid echt niet zomaar een marketingpraatje is, maar een strategie voor de long run.

Wat opvalt is dat 2025 echt een recordjaar was voor het aantal geteste auto’s. Vooral de elektrische modellen. Tegenwoordig doen die niet zomaar mee maar zetten deze vaak zelfs de toon op het gebied van veiligheid. Voor de automobilist natuurlijk alleen maar positief.