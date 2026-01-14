De topscorers in EuroNCAP zijn soms extreem onveilig

Crashtestdummies hebben weer een jaar muurtjes gekopt: deze auto’s waren daar het beste in.
Na een jaar lang auto’s met overtuiging op muren afvuren, maakt EuroNCAP de balans op. Crashtestdummies gaan weer massaal naar de fysio, testauto’s zijn opgeofferd en de sterren zijn verdeeld. Tijd voor de hamvraag: welke auto’s bleken in 2025 het best bestand tegen menselijk falen, onoplettendheid en dat ene paaltje dat altijd uit het niets opduikt? Wij brengen je het antwoord.
Veel sterren, weinig verrassingen
Zoals het bij een dergelijke award show hoort, bouwde EuroNCAP de spanning eerst lekker op met categorieprijzen. In het kleinste segment ging de MINI Cooper E er met de winst vandoor. De elektrische ”go-kart” bewijst dat compact echt niet meteen kwetsbaar hoeft te betekenen, met sterke scores in structurele crashtests en moderne veiligheidssystemen. Handig voor iedereen die dagelijks door smalle irritante straatjes en druk stadsverkeer navigeert. Lekker bezig MINI!
Ook de Geely-groep heeft het voor elkaar gekregen op het podium te staan. Bij de grote SUV’s was het niemand minder dan de Smart #5 die met de beker naar huis ging. Dat we dat nog ooit zouden schrijven: Smart met de veiligste SUV. Voor de puristen: geen zorgen, Smart keert binnenkort terug naar zijn kleine roots. Bij de executive-knallers ging de winst naar de Polestar 3.
Onveilige auto’s krijgen ook awards
Tesla haalt ondertussen vrolijk twee prijzen binnen. De Model 3 werd uitgeroepen tot veiligste grote familiewagen, terwijl de Model Y dezelfde eer kreeg bij de kleine SUV’s. Vooral de bescherming van kinderen en de uitgebreide Safety Assist-systemen maakten indruk.
Wat duidelijk geen indruk maakt bij NCAP zijn de falende deuren van de Model Y. @wouter legt je in zijn rijtest van de Tesla Model Y Performance haarfijn uit wat er schort aan de deurgrepen. Kort gezegd: als de stroom uitvalt na een crash, zit je zo goed als opgesloten in het wrak. Leuk dat je dan een crash overleeft, maar wel ietwat vervelend als je dan vervolgens je auto niet uit kan als die accu’s lekker gaan branden.
En de veiligste auto is…
Dan blijft er nog maar één titel over, en dat is eigenlijk meteen de belangrijkste. De Mercedes-Benz CLA werd niet alleen uitgeroepen tot veiligste kleine familiewagen, maar mag zich ook de veiligste auto van 2025 noemen. De nieuwste generatie van de CLA scoorde bijna maximaal op bescherming van volwassen inzittenden en zette een toonaangevende score neer voor de veiligheid van kwetsbare weggebruikers. Gefeliciteerd Mercedes!
Het is niet helemaal een toevalstreffer hoor. Ook de vorige generatie CLA wist in 2019 al zijn klasse te winnen. Mercedes laat daarmee zien dat investeren in veiligheid echt niet zomaar een marketingpraatje is, maar een strategie voor de long run.
Wat opvalt is dat 2025 echt een recordjaar was voor het aantal geteste auto’s. Vooral de elektrische modellen. Tegenwoordig doen die niet zomaar mee maar zetten deze vaak zelfs de toon op het gebied van veiligheid. Voor de automobilist natuurlijk alleen maar positief.
Reacties
Robert zegt
“De Model 3 werd uitgeroepen tot veiligste grote familiewagen, terwijl de Model Y dezelfde eer kreeg bij de kleine SUV’s.”
Moeten we deze test nog serieus nemen? Ik beschouw de Model 3 nou niet echt als een grote familiewagen (want geen vijfde deur) en de Model Y niet als een kleine SUV (want lomp en onbenullig groot in elke parkeervak).
Veel interessanter dan vijf sterren scoren in de EuroNCAP zou een test zijn van zo’n nieuw model tegen zijn evenknie of voorganger van een of twee generaties geleden. Want als zo’n dik twee ton plus wegende mastodont op jouw half zo zware C-segmenter inbeukt, hoop ik toch echt op een bataljon engeltjes op de beide schouders, want met alleen plofzakken en kreukelzones gaan we dat niet meer zonder al te veel kleerscheuren redden, vrees ik. Want let’s face it: de meesten van ons rijden niet elke twee à drie jaar in een splinternieuwe auto.
b00st zegt
De Y onbenullig groot, maar het scheelt nog geen 5cm met de 3? Het is gewoon hetzelfde platform.
mashell zegt
Je hebt een bijzondere manier van auto categorieën indelen. Ik zie de Model 3 als D-segment sedan en daarmee grote familie wagen. En de Model Y als D segment SUV en daarmee kleine SUV.
Wat ik niet begrijp dat als die deurklinken zulke killers zijn de Model 3 en Y toch het veiligste in hun klasse kunnen zijn?
Johanneke zegt
Model Y is een MPV. Lage neus, lekker gestroomlijnd, optioneel met 3e zitrij verkrijgbaar. Niks SUV aan. Een SUV heeft meer bodemvrijheid en off-road functionaliteiten. Liefst een ladderchassis, maar er zijn er meerderen die laten zien dat zelfdragend ook goed kan.
Qua benaming, is allemaal een beetje Amerikaans lijkt het wel. Die noemen een Y compact, een X midsize, en alleen echte lellen zoals een Escelade een full size.
mashell zegt
De Model Y zou je een MPV kunnen noemen maar de MPV typische lullige wieltjes en flexibel interieur heeft de Model Y niet. Het is gewoon een “SUV coupé” met de typische grote wielen.
Johanneke zegt
Dus als je een auto grote wielen geeft is het een SUV. Okay man. Bijzondere manier van denken. De U van Utility eh. De Lucid Gravity dan. Dat is een minivan. Of is dat ook ineens een SUV omdat ze er 21 inch wielen onder gepoft hebben?
De originele bmw i3 dan? Ook 20 inch!
Je kan 20 inch krijgen op de Toyota Sienna! Dan is dat ook een SUV!!!!
Richmond zegt
Niks mpv aan. Het interieur is niet flexibel. Geen multi purpose
Johanneke zegt
Ja, heb je een punt, maar ik noem auto’s zonder flexibel interieur ook MPV’s. Want wat is een 1e generatie Mitsubishi Space Star? Te hoog en kort voor een station. Ook te hoog voor een hatchback.
RazendeRichard zegt
‘Dik 2 ton’. Enkel de Y performance weegt een paar kg meer dan 2 ton. De rest van het gamma zit daar flink onder. Het zijn geen BMW M5’s ;)
banderas zegt
“als de stroom uitvalt na een crash, zit je zo goed als opgesloten in het wrak.”
Hoezo, je hebt gewoon mechanische deurhendels in de auto.
RazendeRichard zegt
Ja dat bedacht ik mij dus ook. Foutje van de testers?
Johanneke zegt
Vind die maar eens aangezien je ze never nooit gebruikt. Plus, stel je ligt een beetje bewusteloos te zijn naar de crash, en er komt een held(in) aangerend. Hoe gaat die je deur openmaken om jou te redden?
RazendeRichard zegt
Onzin. Als je je hand op de armleuning in de deur ligt, ligt je hand al vrijwel automatisch op de mechanische hendel. De eerste keer dat ik met een vriend in zijn Model 3 meereed, opende ik de deur per ongeluk via die hendel. ‘Nee, je moet de volgende keer op de knop drukken’, aldus die vriend.
potver7 zegt
In de Model 3 misschien (wellicht afhankelijk van de modelgeneratie?), maar in de Model Y dus niet – zie het artikel waar naar gelinkt wordt.
bunnylebowski zegt
Iedereen drukt juist de hele tijd perongeluk die mechanische in. Grootst mogelijke onzin dat ze niet te vinden zijn, Maarja de bron is Wouter die al jaren categorie aluminium hoedje boos is op Tesla. De man werd volledig afgefakkeld onder YT voor die review
potver7 zegt
Die mechanische hendels aan de binnenkant zitten bij sommige modellen (in ieder geval de Model Y – zie het gelinkte artikel) nogal verstopt. Als je eerst de gebruiksaanwijzing moet gaan zoeken om de ontgrendeling van de deuren te vinden, dan gaat er tocht iets niet helemaal goed…
imaginenl zegt
Als we nu de categorien buiten kijf laten wint dan altijd de zwaarste/ grootste auto? Welke auto is nu werkelijk het veiligste?
potver7 zegt
Euro-NCAP zou toch puntenaftrek geven bij het ontbreken van een aantal fysieke knoppen op het dashboard? Of gaat dat pas later in?
Dat EV’s zo veilig gebouwd worden is geen toeval lijkt me: het moet natuurlijk wel zo zijn dat de struktuur waarin de accu’s zich bevinden zo lang mogelijk heel blijft. En dan helpt het als de carrosserie die daar bovenop gebouwd is ook lekker stevig is. En gezien het extra gewicht die die accu’s op de weegschaal zetten, is het extra gewicht van die veiligheidsstrukturen niet onoverkomelijk. En daar heb je als inzittende natuurlijk alle voordeel bij.
Alleen wordt het zo voor overige weggebruikers steeds onveiliger, maar dat test Euro-NCAP niet…
DeWitteCondor zegt
De CLA gaat wel lekker zeg. CotY en nu deze. Bewijst ook maar weer dat er geen idiote SUV/crossover/mpv voor nodig is om een veilige wagen te bouwen.