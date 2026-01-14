De turbomotor leeft! Porsche vindt opnieuw een doorbraak om er nog meer uit te halen

Met alleen een turbo gebruik je de uitlaatgassen niet net niet optimaal genoeg, denkt Porsche.

Je kunt zeggen van Porsche wat je wilt, maar dat ze weinig aan productontwikkeling doen valt daar niet onder. De Duitse sportwagenbouwer lijkt bij tot in den treure uitwerkte motoren nog net dat ene dingetje te vinden waardoor er meer pk’s, efficiëntie of duurzaamheid te knijpen valt.

Dit keer de beurt aan de turbomotor. Niet al te lang terug bedachten ze bij Porsche dat elektromotoren op de turbo’s een goed idee is. Daarop voortbordurend vonden de engineers dat turbo’s eigenlijk te goed werken voor de verbrandingsmotor en er daarom nog wel wat te winnen viel. Dat moet ik even uitleggen.

De turbo is eigenlijk te goed

Laten we beginnen met het probleem dat Porsche ontdekte: menig turbo kan meer druk opwekken dan het motorblok aankan. Om dat probleem te ondervangen, wordt er nu voor gekozen om de luchtladers niet altijd op optimale efficiëntie te laten draaien. Dat houdt in dat de energie die uitlaatgassen kunnen leveren, voor een groot gedeelte in de atmosfeer verdwijnt.

Dat laatste is niet alleen zonde, maar ook nog eens schadelijk. Turbomotoren produceren namelijk enorm hete uitlaatgassen. Zo warm dat ze de onderdelen langs het uitlaatsysteem kunnen beschadigen en de levensduur van de katalysator verkorten. Iets wat we natuurlijk liever niet zien, want vooral de katalysator is vrij prijzig.

De oplossing die Porsche bedacht, en waar een nieuwe patent op in gaat, is even simpel als doeltreffend: een ‘expansieturbine’ die na de intercooler en voor het motorblok hangt en de overdruk afvoert naar een ander, nader te bepalen systeem.

Gratis stroom en betere anti-lag

De overdruk die deze expansieturbine afvoert kan vervolgens voor legio andere doeleinden gebruikt worden. De turbine kan bijvoorbeeld een dynamo aandrijven, waarmee elektriciteit opgewekt wordt. Dit kan opgeslagen en weer ingezet worden om de elektromotoren met de turbo’s op een later moment van stroom te voorzien voor een extra push in het turbogat. Met andere woorden: een uitbreiding op het anti-lag systeem.

De afgevoerde lucht kan ook teruggevoerd worden aan de inlaat bij de intercooler. Dit verhoogt de koelende efficiëntie en de compressie. Alternatief kan de koelere lucht gemengd worden met bestaande uitlaatgassen. Hierdoor koelt het de motor af en neemt de levensduur van de eerder genoemde onderdelen toe.

Of de uitvinding, de uitstoot van de motor verlaagd doordat de verbranding ook beter wordt, laat Porsche in het midden. Er wordt niet over gesproken in de patentaanvraag. De engineers van de Duitse autofabrikant geven eerlijk toe: er kunnen nog andere onverwachte voordelen ontstaan als het systeem in de praktijk wordt gebracht. Wordt vervolgd?