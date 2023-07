Vraag je vrouw (of man) ten huwelijk met deze creepy ringen

Ja, echt, VTEC ringen om je vrouw blij te maken. Of je man. Creepy!

Fanboys heb je overal. Mensen die helemaal idolaat zijn van één automerk. Zo idolaat dat ze er alles van verzamelen. @RubenPriest slaapt onder een Maserati-dekbed, heeft een Maserati-onderbroek en poetst zijn tanden met Prodent want dat lijkt het meest op Trident. Ofzo.

Er zijn ook Honda-liefhebbersen speciaal voor hen hebben iets heel bijzonders voor je in de aanbieding in de vorm van Honda-ringen. Ja, dat lees je goed. et is een product van U-Treasure en ze hebben een complete Honda-collectie.

DOHC VTEC

Het zijn ringen van platinum en zien er vrij eenvoudig uit. Dat komt omdat het aan de buitenkant ook gewoon ‘normale’ ringen zijn. Het wordt pas spannend aan de binnenkant, want daar staat niet ‘Ik houd van jouw honnepon’ of ‘I’m with stupid’, maar logo’s!

Je kan kiezen uit de ouderwetse ‘H’, maar ook een Type-R badge of het typeplaatje van een Prelude. Mocht jij je vrouw in een CRX ten huwelijk hebben gevraagd, is er een logo met DOHC VTEC gegraveerd.

Prijs van deze creepy ringen

Interesse? Zeg het dan vooral niet tegen je vrouw (of man). Het zou zomaar kunnen zijn dat je lieftallige aanhang de Honda-verering iets minder kan waarderen. Tip: zorg dat ze een trouwjurk heeft in Championship White. Dan is het feest helemaal compleet.

Nog een tip: bestel op tijd, want het U-Treasure (geen familie van Wu-Tang Clan lid U-God) heeft 6 weken nodig om de Honda ringen te maken. Qua prijs is het goed te doen. Voor ongeveer 950 euro heb je een setje.

