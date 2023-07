Lezersvraag: Wat vind je een misser aan je eigen auto?

We zijn natuurlijk heel blij met onze auto. Maar er zit vast ook wel iets aan waar je minder blij mee bent. Een misser dus als het ware.

We hadden laatst al een lezersvraag over onze eigen auto. We waren benieuwd wat jij het mooiste vond aan je wagen. Veel reacties kwamen binnen en natuurlijk allemaal positief. Maar er zal ook wel iets zijn waar je niet blij mee bent. Een misser zogezegd.

Dat is ook niet gek, want er is altijd wel iets wat minder goed is. Auto’s maken is compromissen maken en je weet het, bij een compromis is eigenlijk niemand blij. Maar hoe zit dat bij jouw eigen auto?

Wat vind je een misser aan je eigen auto?

Laat ik bij mijn eigen auto beginnen. Het is een leuk ding en ik ben er oprecht tevreden mee. Maar er zijn wel wat dingetjes die beter zouden kunnen. En 1 ervan is een heel bekend probleem van de Saab cabrio’s. Van allemaal.

Het ding tordeert namelijk als een malle. Alleen op een snaarstrakke snelweg rijdt hij trillingsvrij, maar er hoeft maar een kiezeltje onder de banden door te schieten en de koets trilt dat het een lieve lust heeft. Of moet ik zeggen ‘dat het een lieve lust IS’? Dat weet ik even niet, maar er is vast wel een taalnazi die me dat gaat vertellen.

Maar goed. Soms is het zelfs zo erg dat je het achteropkomend verkeer niet kun zien in de binnenspiegel. Omdat die keihard voor je ogen heen en weer beweegt. Tuurlijk, het hoort erbij, maar het had een verbeterpuntje kunnen zijn als Saab nog auto’s had gemaakt.

Een andere misser aan mijn eigen auto is de dorst die hij heeft. Mijn Jaguar XJ8 met 3.5 liter V8 zoop niet meer dan de 2.0 met turbo. Maar goed, de btw vorder ik terug en verder zijn het kosten die van de winst afgaan. Prima.

Maar wat is een misser aan jouw eigen auto? Iets waar je niet zo blij mee bent? Misschien is hij heel klein, of keihard geveerd. Of is het een nieuwe BMW. Dat kan ook… We zijn benieuwd wat het is en natuurlijk ook waarom je dat vindt.

Daarom, laat het weten in de comments en maak kans op… euhm, maak kans op helemaal niets eigenlijk. Maar we vinden het wel leuk!