Vreemdste auto ter wereld ooit gebouwd staat te koop! - Autoblog.nl

De Consumer Car is een bizarre eend in de bijt. Met Mazda-invloeden.

Op Autoblog behandelen we het liefste ALLE auto’s. Groot, klein, duur, goedkoop en natuurlijk een Mitsuoka. Het leukste is is natuurlijk als een auto het snelste, duurste, grootste of slimste is. Uiteraard is discussie mogelijk, maar wij denken de vreemdste auto ter wereld gevonden.

Nou ja, ‘wij’. Onze hoofdredacteur kwam ‘m tegen op Cars & Bids. Dat is een soort The Collectables, maar dan in de. Verenigde Staten. Auto-reviewer Doug de Muro is gestart met de site die vol staat met ‘enthousiast’ met ongetwijfeld veel ‘quirks and features’. Verwacht binnenkort maar een video van minder dan 5 minuten, want de vreemdste auto ter wereld staat te koop op die site.

Consumer Car

Wat is het dan precies? Simpel, een kunstwerk. Letterlijk. Het is een concept car gebouwd door kunstenaar Joey Ruiter. Het project heet de ‘Consumer Car’. Ruiter wilde hiermee een visie laten zijn voor een auto met helemaal niets. Een auto die zich focust enkel en alleen op autorijden. Zo heeft de auto geen dak of stijlen, zodat je maximaal zicht om je heen hebt. Ook is er geen enkel detail aan de auto aanwezig die afleidt van het rijden.

Dat niet alleen, The Consumer Car heeft expres ‘geen’ design en geen uitrusting. De reden erachter is vrij eenvoudig, want volgens Ruiter verraadt dat de leeftijd van een auto. De vreemdste auto ter wereld moest tegelijkertijd de meest tijdloze zijn. Er zijn dan ook geen badges, meters of een dashboard. Er zitten geen eens deuren in! In plaats daarvan zit er aan de zijkant een gat die je kan gebruiken als opstapje. Het meest opmerkelijke is de voorzijde, want daar zie je een grote spiegel en enorme LED-koplampen.

Ford Festiva

Dan de techniek van de vreemdste auto ter wereld. De basis is een Ford Festiva. Die auto is in Nederland geleverd onder de namen Mazda 121 en Kia Pride. De Consumer Car is voorwielaangedreven en heeft een Mazda motortje, een 1.2 viercilinder. Deze levert 63 paardjes af via een handgeschakelde vijfbak.

Interesse? Dan hebben we goed nieuws, want de auto staat dus te veil. Je kan The Consumer Car bekijken op de site via Cars & Bids. Op dit moment staat het hoogste bod van deze mobiele concertzaalspeaker op 9.100 dollar. Er is nu in totaal 19 keer op geboden, dus sla je slag!