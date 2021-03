Dit moet de nieuwe snelste auto ter wereld worden - Autoblog.nl

Het is de bedoeling dat dit apparaat 1.609,34 km/u gaat. Minstens.

Het record van productieauto’s wordt om de haverklap aan diggelen gereden, maar het wereldrecord voor de snelste auto überhaupt is andere koek. Het huidige record dateert namelijk nog uit 1997.

Geluidsbarrière

Er werd destijds een snelheid bereikt van 1223,66 km/u met de ThrustSSC. Daarmee deed de auto zijn naam Super Sonic Car eer aan. Naast het wereldrecord verbrak de ThrustSSC namelijk ook de geluidsbarrière als eerste landvoertuig. De man achter het stuur was RAF-piloot Andy Green.

Bloodhound

Records zijn er om verbroken te worden, dus er zijn partijen die graag het huzarenstukje van de ThrustSSC overtreffen. Het eveneens Britse Bloodhound is hier bijvoorbeeld al sinds 2008 mee bezig. Het lukte alleen niet om het record te verbreken en Bloodhound kwam ook in financiële problemen. Momenteel staat de Bloodhound LSR daarom te koop.

Jessi Combs

Zuur voor de mensen achter Bloodhound-project, maar het kan erger. Het North American Eagle Project eindige namelijk met een dode coureur. Jessi Combs crashte in 2019 bij een recordpoging en kwam daarbij om het leven. Wel werd ze postuum de snelste vrouw ter wereld, voor wat het waard is.

Australiërs

Dat het een levensgevaarlijke hobby is weerhoudt nieuwe gegadigden er niet van om ook een gooi te doen naar het wereldrecord. Deze keer zijn het de Australiërs die een poging willen wagen. Het brein achter het project is Rosco McGlashan, die momenteel al het Australische snelheidsrecord in handen heeft. Ja, dat is blijkbaar een ding. Ook tikte McGlashan de 407 km/u aan in een kart met een raketaandrijving. Ballen heeft ‘ie in ieder geval.

Aussie Invader 5R

De auto – of beter gezegd: de raket op wielen – die het allemaal moet gaan doen is de Aussie Invader 5R. Dit 16 meter lange gevaarte beschikt over een raketmotor die goed is voor ruim 28 ton aan stuwkracht. Dat is het equivalent van zo’n 200.000 (!) pk. Het bestaande record verbreken is niet genoeg, McGlashan heeft zijn pijlen gericht op 1.609,34 km/u. Oftewel: hij wil de magische 1000 mph-grens doorbreken.

Recordpoging

De Australiër is al sinds 2009 aan de Aussie Invader5R bezig, maar nu nadert de auto eindelijk zijn voltooiing. McGlashan heeft aangegeven dat hij volgend jaar een recordpoging wil doen. Nu maar hopen dat niet in één klap zijn levenswerk vernietigd wordt, of erger.

Via: Car Advice