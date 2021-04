Wat je vandaag niet zag op Zandvoort tijdens Junkyard Race X - Autoblog.nl

Vandaag vond Junkyard Race X (10) plaats op het Circuit van Zandvoort.

Eigenlijk was dit weekend op de F1 kalender ingeruimd voor de Dutch Grand Prix. Maar dag ging door ‘bepaalde omstandigheden’ niet door. Die datum werd dus op slinkse wijze geclaimd door de organisatie van de Junkyard Race voor de 10e editie van die race.

Dus in plaats van ronkende F1 bolides waren er vandaag ronkende Junkyard racers te bewonderen en beluisteren. Auto’s van maximaal € 500 aanschafwaarde en een bouwjaar van voor 2000. Het magnifieke geluid van oude Renault Meganes en golf 4’tjes, maar helaas ook van een heftig kloppend Alfa Romeo 156 blok…

Aiii, inderdaad, dat liep dus niet goed af. Nadat iedereen van het team 1 stint had gereden nam @wouter het stuurwiel weer ter hand om een tweede sessie te rijden. Maar na precies 2 uur was het over en uit met de pret. Onheilspellende geluiden uit het vooronder waarop iedereen naar elkaar keek met dezelfde blik: dood binnen nog één ronde, dus inpakken en naar huis. Einde Junkyard Race X voor team Autoblog helaas.

Dus wat zag je niet vandaag op Zandvoort? F1 auto’s en onze Alfa Romeo 156 na 13.00 uur. Die F1 wagens gaan we daar binnenkort wel weer een keer zien. Of de 156 nog een keer zijn opwachting gaat maken? Wie zal het zeggen. En ja, als er nog een goed lopend motorblok van een 156 in je schuur ligt, stuur ons dan maar een mailtje ;-)

en de stuurlui zagen en hoorden dat het NIET goed was.

Hoe dan ook, we hebben ons wel weer vermaakt. Met dank aan MBO Rijnland de hoeders van onze Bella. Ze heeft het toch bijna 4 races van 6 uur volgehouden!