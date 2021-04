Tesla maakt wederom winst, met dank aan Bitcoin - Autoblog.nl

Voor het zevende kwartaal op rij noteert Tesla winst, mede dankzij nevenactiviteiten zoals de handel in Bitcoin en credits

Het maakt niet uit hoe je het doet, als je maar winst maakt. Wellicht is dat het motto van Elon Musk hoe hij winst weet te realiseren met zijn autobedrijf Tesla. De Amerikaanse autofabrikant scoorde het eerste kwartaal van 2021 zelfs beter dan analisten in Wall Street voor ogen hadden.

De cijfers zijn behoorlijk indrukwekkend. 438 miljoen dollar winst en een omzet van 10,4 miljard dollar. De verwachtingen waren al hooggespannen toen Tesla meldde dat ze maar liefst 184.800 auto’s wisten af te leveren in het eerste kwartaal van dit jaar. Maar het zijn niet alleen de auto’s waar Tesla succes mee heeft.

Tesla verkoopt Bitcoin en credits

Bij Jalopnik merken ze scherp op dat Tesla vooral winst heeft weten te maken met nevenactiviteiten, zoals het handelen in Bitcoin. Eerder dit jaar werd bekend dat het automerk voor 1,5 miljard dollar aan Bitcoin heeft aangeschaft. Bovendien ontvangt het merk BTC wanneer klanten online afrekenen met deze cryptomunt. Tesla was niet van plan dit tot in den eeuwigheid te HODL-en. Het is een strategische instrument om extra geld te verdienen. In Q1 2021 heeft Tesla 101 miljoen dollar weten te verdienen aan de handel in Bitcoin.

Daarnaast werd er nog eens 518 miljoen dollar verdiend aan het verkopen van credits. Autofabrikanten krijgen credits als ze elektrische auto’s bouwen. Wie aan het einde van het jaar niet voldoende credits heeft, kan een CO2-boete verwachten. Het gekke aan dit systeem is dat credits ook verkocht kunnen worden. Aangezien Tesla alleen maar EV’s bouwt hebben ze die credits helemaal niet nodig. Ze worden verkocht aan autofabrikanten en levert zo een belangrijke bijdrage aan de kwartaalwinst van het merk.

Kortom Bitcoin, credits en oh ja, Tesla verkoopt ook nog auto’s met de Verenigde Staten en China als belangrijkste markten. Zonder de nevenactiviteiten had het automerk vermoedelijk geen winst maar verlies gemaakt.