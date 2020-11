"Spekglad F1 circuit Turkije is schuld FIA" - Autoblog.nl

De return van de GP van Turkije in de F1 kent wat lastigheden, momenteel omdat het circuit in Istanbul gisteren extreem glad was. Vanuit Turkije krijgt de FIA daar de schuld van.

De Formule 1 wist gister weer eens geinige content om naar te kijken te geven. Al was het voor de coureurs op de baan minder leuk. Tijdens de vrije trainingen bleek de baan net een ijsbaan te zijn, met een hoop glibberpartijen tot gevolg.

Olie

De reden is simpel: het is gloednieuw asfalt. Er is al negen jaar geen F1 GP gereden op het circuit Istanbul Park in Turkije. Om het circuit weer brandschoon te krijgen voor de GP dit jaar, is er een nieuwe laag asfalt neergelegd. Dat is zo recent gebeurd dat de olie in het asfalt nog niet volledig verdwenen is. Indien een coureur niet extreem voorzichtig is, voelt de baan aan alsof je erop rijdt met dienbladen onder je achterwielen.

Schuldkwestie

Zoals altijd is er dan nog de wil van mensen om de schuld bij iemand in de schoenen te schuiven. In dit geval de organisatie van de GP, dus Turkije en het circuit. Maar die incasseren het niet zo makkelijk als je denkt. Een promotor van de Turkse Grand Prix liet weten dat de FIA het niet gemakkelijk maakte om de Turkse manier van schoonmaken te gebruiken. Zo mochten er geen auto’s de baan op om de olie sneller ‘eruit te rijden’ met het rubber van de banden. Nee, de coureurs moesten dat maar doen met hun eigen, fragiele, 1.000 pk sterke bolides.

Bovenstaande poging om met een rits reguliere auto’s toch nog de baan een beetje droog te krijgen heeft de Turken nachtwerk opgeleverd. Ietwat tevergeefs: tijdens de derde vrije training voor de F1 GP van Turkije is het nog steeds spekglad. Oppassen geblazen voor de coureurs dus. (via GPtoday)