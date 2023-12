Vroeger fout, nu goud: de ultra brede Opel Kadett

Deze Opel Kadett was vroeger enorm fout, maar inmiddels vinden we het weer leuk.

Het was jarenlang de best verkochte auto van Nederland: de Opel Kadett. Als je een nieuwe auto kocht, dan was dat een Kadettje. Strikt genomen had je niet meer nodig. Ook in Duitsland kon het model rekenen op heel veel belangstelling.

Uiteraard waren er voldoende bedrijven die als doel hadden om een Opel toffer en sneller te maken, denk aan Mattig, Lexmaul, Steinmetz, Irmscher, Mantzel en ga zo maar door. In de Rieger-gids stonden de meest bijzondere creaties en dan bedoelen we niet alleen de bedenkelijk geklede vrouwen die wellicht een andere keuze in het leven hadden moeten maken.

Lenner Solution I

De auto die je ziet op de afbeeldingen is een heel erg fout en Duits getuned exemplaar. Jarenlang was een getunede Kadett fouter De Kleine Blonde Dood kijken op het verjaardagsfeestje van een peuter. Maar we zijn nu aanbeland dat het camp is. Nee, niet De Kleine Blonde Dood, dat blijft een afgrijselijke film (die gelukkig niet te zien is op de Essen Motor Show), maar deze foute Kadett van Lenner is nu weer helemaal goud.

Dit exemplaar komt uit 1988 en is voorzien van de complete catalogus aan onderdlen. Het leuke is dat je het origineel erbij kunt bekijken. Er staat namelijk een eenvoudige Kadett in GL-specificatie naast. Dat was destijds een keurige gezinsauto, maar als je er maar genoeg geld tegenaan gooide kon je er DIT van maken.

Hoe kom je nog aan banden?

Naast een extreem brede bodykit, is er een eveneens heftige spoiler waar je met zes personen copieus kunt dineren. De wielen zijn klassieke BBS RS-100’s. De maatvoering is bijzonder: voor zijn ze 11×15 met een ET waarde van -61. Achter zijn de wielen nóg breder: 13×15 met een ET-waarde van -74.

Het lijkt ons nog een hels karwei om een setje banden te vinden. Voor moeten er namelijk 285/40 VR15-banden omheen. Achter is de bandenmaat 345/35 VR15. Die breedtemaat komt voor, maar in combinatie met 15 inch niet meer. Tegenwoordig zijn banden (en velgen) enorm qua diameter, maar is de breedte juist erg beperkt (dit in verband met weerstand en dus verbruik).