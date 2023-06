Wat ons betreft was het logo van Opel nog modern genoeg, maar Opel zelf denkt daar anders over.

Als automerk hoor je er tegenwoordig echt niet meer bij als je niet een plat en minimalistisch logo hebt. Daarom is er al menig autofabrikant geweest die hun logo een facelift heeft gegeven. Het meest opzienbarende logo was nog wel die van Peugeot, die voor een hele andere richting koos.

Als er één fabrikant is die haar logo niet hoeft te updaten, dan is het wel Opel. Zij hebben namelijk al een strak en minimalistisch logo, helemaal in lijn met de tijdsgeest. Geen enkele reden om daar iets aan te veranderen dus.

Toch presenteert Opel vandaag vol trots een nieuw logo. Van een afstandje is het nog steeds de oude vertrouwde bliksemschicht, maar van dichtbij zie je dat er toch wat anders is. Het logo is niet langer een aaneengesloten Z-vorm, maar bestaat nu uit twee losse vormen.

Oud Nieuw

Verder kunnen we er niet zoveel over vertellen, dus dat laten we de hoofdontwerper van Opel maar doen: “De scherpe, zelfverzekerde nieuwe ‘Blitz’ doorsnijdt de pure ondersteunende ring, waardoor ons iconische embleem een vooruitstrevende, moderne uitstraling krijgt. Het is trots gepositioneerd in het middelpunt van ons kompas, ons belangrijkste grafische ontwerpprincipe.” Aldus Mark Adams.

Wat jullie wellicht nog willen weten: wanneer maakt het nieuwe logo zijn intrede? Dat zal ergens in de loop van 2024 zijn. Daarvoor zal het logo ook te bewonderen zijn op de IAA in september. Dat is niet direct een reden om in de auto te stappen naar München, maar gelukkig belooft Opel dat ze voor deze beurs ook nog een verrassing in petto hebben. Spannend!