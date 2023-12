M2 GT is een fabeltastische hommage aan de M3 GT

De BMW M2 GT is misschien wel het meest geslaagde project van de gehele beurs.

Enkele artikelen geleden behandelden wij de BMW M3 van de E36-generatie. Naar onze mening krijgt die auto niet de liefde die verdient. Gelukkig beginnen de prijzen flink te stijgen en begint men weer heel goed ervoor te zorgen. De gaafste E36 die is gebouwd is de M3 GT. Niet al te opvallend, maar dit homologatiemodel kreeg extra hardware, uitrusting en vermogen. Dat alles werd verpakt in een fraai groene jas.

Het was voor een BMW M2-eigenaar de inspiratie. Op de Essen Motor Show 2023 struikel je over de aangepaste M2’s.

Als je ze allemaal wil zien, dan kun je het beste naar Essen rijden. Wil je de mooiste M2 zien, dan kun je gewoon op de pagina blijven kijken.

Mooiste

Want ja, dit is volgens ons de mooiste. Het is een van de tofste auto’s op de hele beurs. De BMW M2 is een auto die behoorlijk opknapt van enkele modificaties. In dit geval zijn ze zorgvuldig gekozen. Eigenlijk is alles dusdanig gedaan dat het een fabrieksauto lijkt.

Als BMW een M2 GT zou uitbrengen, dan zou dit ‘m ook zijn geworden. De kleur komt overeen, uiteraard. Dat groen staat de M2 geweldig. Het is best een markant ontwerp en daar kun je beter geen al te opvallende kleur overheen doen.

HRE Styling 26

De wielen zijn afkomstig van HRE en lijken op moderne interpetaties van de velgen die je op de M3 GT had. Voor de liefhebbers als @bart1976: het wiel heet de ‘Style 26’ en was standaard op de M3 en optioneel verkrijgbaar op andere M3-modellen.

Niet alleen het uiterlijk is briljant gedaan, ook het interieur. De M2 GT heeft namelik een schitterend sportinterieur afgewerkt in groen en zwart alcantara. Onder de hoofdsteunen waar normaal gesproken alleen M2 staat, staat nu M2 GT.

Motorvermogen van de BMW M2 GT

Ook erg tof is de achterspoiler. Die ietwat massieve kont van de BMW M2 Coupé kan heel erg goed een spoiler gebruikten. Het totaalpakket is werkelijk waar briljant en we wachten totdat BMW hier zelf mee gaat komen.

Tenslotte de techniek. Stiekem hadden we gehoopt op een M2 met handbak, maar deze heeft een automaat. Dat is weliswaar iets saaier, maar ook begrijpelijk. Als je tuningplannen hebben is de handba ongeschikt, want standaard is de motor al bijna te veel.

De automaat kan daarentegen heel erg veel vermogen aan dat levert deze motor ook: 800 pk! Dat is misschien een beetje overkill, maar als je toch bezig bent en enorm veel geld spendeert aan een M2, waarom zou je dan stoppen bij 500-600 pk als 800 pk ook kan?