Opel toont Experimental op IAA

Volgens @willeme de opvolger van de Calibra..

Hadden jullie al door dat wij vandaag op de IAA in Munchen rondlopen? In onze lijst van primeurs op deze beurs stond ook de al eerder aangekondigde Opel Experimental. Volgens collega @Willeme zou dit best wel eens de spirituele opvolger van de Calibra kunnen zijn.

Ok we dwalen af. De Opel Expiremental maakt zeker zijn naam waar vandaag op de beursvloer. Productierijp ziet het er allemaal nog niet uit. Deze auto hangt absoluut nog in de concept-car fase.

Wat Opel al kwijt wil over de specs van deze toekomstvisie is summier. Gek genoeg draait het vooral om het interieur blijkbaar. Opel lanceert de term ‘Space-detox’ en nee dat is geen charlatan BN’er die vindt dat je iets aan je stoicijnse mindset moet doen met een sapkuur. Nee met deze term bedoelt Opel dat ze veel ‘onnodigs’ hebben verwijderd uit het interieur om de ruimte te optimaliseren. Daar zijn we natuurlijk wel voor.

We konden dan echter helaas weer geen foto’s maken van dat interieur. Dus daar moeten jullie het nog even doen met deze schets van Opel.

Aan de buitenzijde wordt gewag gemaakt van aerodynamische truuks met bewegende flaps. Benieuwd welke elementen we terug gaan zien in toekomstige Opel modellen!